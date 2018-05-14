Gazze'deki İsrail müdahalesini değerlendiren Beki: Popülist şarlatanlığın dünyayı nasıl cehenneme çevirebildiğinin en korkunç örneği

İsrail'in Gazze sınırındaki protestolara müdahalesi ile ilgili Akif Beki, "İki tehlikeli şeyin karışımı buna yol açtı. Biri dayatabileceği güce kavuşan dayatmacı kafa, diğeri popülist şarlatanlık. Trump başkan oldu ve bu iki tehlikeli karışım vücut buldu. Popülist şarlatanlığın dünyayı nasıl cehenneme çevirebildiğinin en korkunç örneği bu” dedi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu en az 58 kişi öldü, 2.700'ü aşkın kişi de yaralandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Gazze'de başlayan protestolara İsrail'in verdiği sert karşılık değerlendirildi.

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RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Böyle bir tablo için İsrail politikasının arkasında dimdik duran bir Amerikalı lider olmak gerekiyor. Basit bir protestoda bile bu kadar kişi ölüyor. Amerika bu kararı alırken bütün Amerika halkının çıkarları doğrultusunda mı aldı? Belki de Trump'ı iktidara getiren sermaye çevresine gelecekte kendisine ya da onun izlediği politikaya yatırımda bulunması için bir karşılık, bir ödül. Bu ya önceden verilmiş bir sözün yerine getirilmesi ya gelecekte verilecek desteğe şimdiden teşekkür edilmesi. Bu İsrail ile Amerika'nın geleceklerinin, bekalarının ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösteriyor."

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'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortalık güllük gülistanlıkmış gibi kutlamalar yapıyorlar, şarkılar söyleniyor. ABD Başkanı da yol açtığı felaketin, kopardığı kıyametin bilincinde değilmişçesine şans ve başarı diliyor. İsrail Başbakanı (Benyamin Netanyahu) güllük gülistanlık bir yerin başbakanıymış gibi ‘Muzaffer bir gündü. Trump tarih yazdı. En büyük dostumuz Amerika' diyor. İki tehlikeli şeyin karışımı buna yol açtı. Biri dayatabileceği güce kavuşan dayatmacı bir kafa, ikincisi de popülist şarlatanlık, şovmenlik. Bu kafayla siyaset yapan ile bulursa gücü dayatmaktan çekinmeyen bir kafa aynı kişide vücut buldu; Trump'ta. Trump başkan oldu ve bu iki tehlikeli karışım vücuda geldi. Popülist şarlatanlığın dünyayı nasıl cehenneme çevirebildiğinin en korkunç örneği bu.

Kendi iktidarını sürdürmek ve sağlama almak dışında hiçbir kaygısı olmayan ve hiçbir derdi ve değeri olmayan, hiçbir sınır tanımayan bir adamın bütün sınırları nasıl aştığını görüyoruz."

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'Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan, şunları kaydetti:

"Çok sayıda insan ölmüş. Ama bu bir başlangıç gibi de görünüyor. İran meselesine bakıldığında yine bir ateş çemberine ramak kalmış. Hemen uçurumun kenarında bir Ortadoğu, hemen başında Türkiye. Bir kabus senaryosu var aslında önümüzde."