'Sarraf davası, Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine bağlı olarak büyüyebilir ya da küçülebilir'

RS FM’de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programında Sarraf davası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmail Saymaz, “Bu dava, Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine bağlı olarak büyüyebilir ya da küçülebilir. Halkbank meselesinin üzerine gidecekler” dedi.

© AP Photo / Elizabeth Williams ABD'de Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası

ABD'de İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davadaki tek sanık konumunda olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. 14 aylık tutukluluk süresinin cezadan düşürülmesi kararı uyarınca Atilla, sadece 18 ay daha hapis yatacak.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, Sarraf davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında verilen karar değerlendirildi.

© AP Photo / Elizabeth Williams Sarraf'tan rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan tutuklandı

RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu dava Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine bağlı olarak büyüyebilir ya da küçülebilir. Halkbank meselesinin üzerine gidecekler. Hakan Atilla'nın herhangi bir ses kaydı yok ama düzeneği biliyordu. Konumu gereği bu düzeneğin sürmesinde dolaylı etkisi oldu. Atilla'nın şahsi zenginleşmesi yok burada. Zafer Çağlayan'ın ismi anıldı. Egemen Bağış, Kıbrıs vatandaşı oldu. Muammer Güler'in sesi kayboldu. Bu karar da kesinleştikten sonra bu insanlar hala daha bir açıklama yapmadılar. Bu dava açıldığından beri bu isimler gündemde her gün konuşuldu, bir açıklama yapmadılar."

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'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye kendi meşru hakkı olarak İran ile ticaretini yaparken bundan haksız menfaat elde eden, bunun içerisine bir rüşvet çarkı yerleştiren bir ekipleşme olmuş. Fakat bu işe en az bulaşmış belki de hiç bulaşmamış adam Hakan Atilla. Rüşvet çarkına bulaştığına dair herhangi bir iddaa olmadığı halde onun Amerika'da yargılanıp suçlu bulunup bir cezaya çarptırılacak olması da ayrı bir çarpıklık."