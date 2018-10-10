Saymaz: Arda Turan'a şımarıklığının bedelinin ödetilmesi lazım, serseriliklerinin bedelini hiç ödemedi

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmesi, Berkay'ın burnunu kırması ve ardından da hastaneye silahla giderek Berkay'a "Senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, özür dilerim" demesiydi.

© AA / Burak Akbulut Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı

Akif Beki'nin katılamadığı programda, "Mafya filmi gibi. Bu adam sporcu, milli futbolcu." diyerek sözlerine başlayan Yavuz Oğhan, "Barcelona'da oynamış, 14 — 15 yaşındaki çocukların idolü. Bu adam uçakta gazeteci tokatlıyor, küfür ediyor" dedi.

'BU ADAM FUTBOL HAYATINA DEVAM EDECEKSE…'

Arda Turan'a "Sürekli mafya dizisi mi izliyorsun?" sorusunu yönelten Oğhan, "Bu adam hala lisanslı futbolcu olarak hayatına devam edecekse, biz futbol falan demeyelim. Sen tanınmış bir futbolcu olarak önüne gelen her kadına asılıyor musun?" ifadelerini de kullandı.

© AFP 2018 / BULENT KILIC Arda Turan'ın saldırdığı Bilal Meşe: Paranın insanlıktan çıkaracağını yeni öğrendim

İsmail Saymaz ise, Futbol Federasyonu göreve çağırarak, "Futbolun etiği yok mu? Futbol Federasyonu'nun disiplin kurulunun harekete geçmesi ve ağır bir ceza vermesi lazım. Bu davranışlara göz yummaması lazım. Ama belli ki Arda Turan'ın imtiyazı var" dedi.

"Karısı var, onun yüzüne nasıl bakacak?" diyen Saymaz, "Şımarıklığının bedelinin Arda Turan'a ödetilmesi lazım. Bu şımarıklığının dayanağı her ne ise, o dayanağın ortadan kaldırılması lazım. Bütün serseriliklerinin bedelini hiç ödemedi" diye konuştu.