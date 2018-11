Beki'den 'Devlet bir şey söylüyorsa inanmak lazım' diyen Pakdemirli'ye: 150 yıl önce padişaha karşı verilen mücadeleyi, cumhuriyeti tek cümleyle silip attı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meclis komisyonunda açıklamalarda bulundu. Bakan, Türkiye'ye yurt dışından ihalesiz getirilen etlere ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin liralık bir iş yapılmış. Hata varsa, hatayı yapan cezayı çeker. Gereksiz uzattılar. Devlet bir şey söylüyorsa tereddüt etmeden inanmak lazım." diye konuştu.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi de, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Devlet bir şey söylüyorsa inanmak lazım" sözleri oldu.

Akif Beki, Pakdemirli'nin sözlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Memleket 150 yıl önce, padişahın sınırsız yetkilerine karşı mücadele başlatıp, sonuç alıp, iki defa meşrutiyet ilan ettirip, saltanatı kaldırıp cumhuriyeti kurmuş. Tek partili rejimden çok partili demokrasiye gelmişiz. Vatandaş kul, köle, tebaa olmaktan çıkmış, bununla iftihar etmişiz. Tüm bunların başlangıcından 150 yıl geçmiş. Bakan Pakdemirli hepsini bir cümlede sildi, bizi 150 yıl geriye götürdü. Bunu söyleyen kişi de kabinenin en okumuş bakanlarından birisi."

'DÜN BİR BUGÜN İKİ, BAKAN OLDUN BAŞIMIZA, DEVLET OLDUN VE 'BEN NE DİYORSAM ONA İNANIN' DİYORSUN'

Beki, şunları da söyledi:

© AA / İzziddin Nazlı Pakdemirli: Önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik durum görmüyorum

"Dün bir bugün iki, bakan oldun başımıza, devlet oldun ve 'Ben ne diyorsam ona inanın' diyorsun."

"Bakan Pakdemirli'nin yakıştırmaları da, yaklaşımları da enteresan." ifadelerini kullanan Yavuz Oğhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor" sözlerine de değinen Oğhan, "Evlerde daha fazla beyaz et yenmesi gerektiğini söylüyor. Aklımızla dalga geçmesin." diye konuştu.