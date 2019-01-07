Saymaz: Binali Yıldırım, Anayasa hükmüne karşı çıkıyor, aday olmasa bile bu durum ayağına dolanacak

Söylemesi Bizden programına konuşan İsmail Saymaz, "Binali Yıldırım, Anayasa hükmüne karşı çıkıyor. Binali Yıldırım aday olmasa bile bu durum onun ayağına dolanacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da Televizyon, Ajans ve Gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki yeni bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz" diyen Yıldırım istifa tartışmaları ilgili ise "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi Binali Yıldırım'ın "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz" sözleriydi.

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İsmail Saymaz, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı göreviyle birlikte belediye başkan adaylığının anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Yasada açıkca tanımlanmadığı için, bu boşluktan yararlanmaya çalışmak, gelecekte anayasa hükümlerini boşa düşürür. Anayasa hükümleri, yasaların üzerindedir. Yürürlükteki kanunlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılması gerekir. Anayasanın açık hükmüne karşı çıkmış oluyor" dedi.

Saymaz ayrıca, "Binali Yıldırım aday olmasa bile bu durum onun ayağına dolanacak. Şu an neden RS FM'e çıkmıyor? Çünkü TBMM Başkanı. Normalde sadece belediye başkan adayı olsa, çıkacak yayına" ifadelerini de kullandı.

OĞHAN: KAMPANYASINA ETKİSİ NE OLACAK?

"Binali Yıldırım'la empati yapmaya çalışıyorum" diyerek sözlerine başlayan Yavuz Oğhan ise, "TBMM Başkanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir şekilde önüme gelmiş. Ben olsam istemem ama istedim diyelim. Hem TBMM Başkanlığı hem belediye başkan adaylığı diye neden tutturayım. Protokol nedir? Çok mu önemli? Kampanyasına etkisi ne olacak?" dedi.

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Akif Beki'nin Yıldırım'ın adaylığı ve TBMM Başkanlığı'ndan ayrılmamasıyla ilgili değerlendirmesi şöyle oldu:

"Kafiye olmayan yerde redif aranmaz. Hukukun olmadığı yerde etik lüksün de ötesindedir. İşin temelinde hukuk vardır. Hukukun yerleşmediği yerde etik aklına bile gelmez."