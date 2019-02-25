Akif Beki: Beka sorunu yaşıyorsak, HDP'li seçmeni ikna etmek gerekir

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündemi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde iktidarı oluşturan Cumhur İttifakı'nın HDP'ye yönelik söylemleriydi.

SAYMAZ: HDP OYUNUN GÜÇLÜ OLDUĞU YERLERDE AK PARTİ'NİN İŞİ ÇOK ZOR

AK Parti'nin milliyetçi seçmeni İYİ Parti ve CHP'den geri çevirmek adına HDP'yi baskılayan bir dil kullandığını belirten İsmail Saymaz, "Ama bunu Doğu'da ve en Batı'da kendisini vuracağını da görüyor. Bence bu dil İstanbul'da da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de vuracak. Bu dil devam ettikçe, İstanbul gibi, Adana gibi, Mersin gibi yerlerde HDP oyunun güçlü olduğu yerlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işi çok zor" diye konuştu.

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"Her şey oydan ibaret değil" diyen Akif Beki ise, "Siyasi partilerin oy yarışında, milliyetçi oyların çok olduğu yerde o oyları ürkütmemek için HDP seçmeninin oylarını reddediyorsan ülkenin birlik beraberliği ne kazanır? Bunu da hesaba katmak gerekmez mi? Kullanılan dilin hukuki sorunları bir yana, ülkenin birlik beraberliği söz konusuysa, beka sorunu yaşıyorsak HDP'li seçmeni ikna etmek gerekir" dedi.