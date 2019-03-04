İsmail Saymaz: Dini kaynaklar siyasette hiç bu kadar pervasızca kullanılmamıştı

Din ile siyasetin birbirine geçmiş yapısını eleştiren İsmail Saymaz, “Dini kaynaklar siyasette hiç bu kadar pervasızca kullanılmamıştı” derken, Akif Beki ise, “Niye cami siyasi propagandanın merkezi oluyor? Niye siyasi şov, podyum haline getiriliyor?” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın "Allah bize oy verdiğiniz için mahşerde size hesap sormayacak" sözleri değerlendirildi.

‘TUNUS'TA ARAP BAHARI'NIN BAŞARILI OLMASININ NEDENİ DİNİ FAALİYET İLE SİYASİ FAALİYETİN BİRBİRİNDEN AYRILMASI'

"Niye cami siyasi propagandanın merkezi oluyor, niye siyasi şov podyum haline getiriliyor?" diyen Akif Beki, şöyle devam etti:

"Hayrettin Karaman, oy vermeyi bir dini vecibeye dönüştürüp, evet demenin farz olduğunu söyleyerek o kapıyı açtı. Artık önünü alamıyoruz. Tunus'ta Arap Baharı'nın ters tepmediği başarılı olduğu yaşayabildiği tek yer. Diğer yerlerde Arap Baharı başarılı olamadı. Bunun sebebi İhvan-ı Müslimin'in siyasal İslam ile demokrasi arasında bir tercihte bulunduğunu deklare etmesi, bunu liderinin ağzından yapması. Gannuşi'nin ağzından çok güçlü bir deklarasyonda bulundu ve cami ile parti binasını, cemaatle teşkilatı, vaazla propagandayı, dini faaliyet ile siyasi faaliyeti birbirinden ayırdıklarını söyledi. Bu sayede Tunus'ta Arap Baharı başarılı oldu, orada da bir halk devrimi yaşandı. Burada toplumsal barışı esas alan, iktidar paylaşımı modellerine açık bir tavır sergilerdi Nahda. Bu sebeple geri tepmedi Arap Baharı."

SAYMAZ: DİNİ KAYNAKLAR SİYASETTE HİÇ BU KADAR PERVASIZCA KULLANILMAMIŞTI

© Fotoğraf : Twitter AK Partili Gülpınar: Allah bize oy verdiğiniz için mahşerde size hesap sormayacak

İsmail Saymaz, "Bu dönem dini mefhumları, dini kaynakları siyasette, çok az seçimde bu kadar pervasızca kullanıyorlardı. Dini meselelerde bu kadar spesifik olmuyordu. Bu Fethullah Gülen'in ‘Peygamberimiz geldi, gözaltındaki polisleri ziyaret etti, gitti' demesine benziyor. Bu tarz şeyleri Fethullahçılar yapıyorlardı. İslam'a dair ne varsa hiç çekinmeyip bunu pervasızca kullanıyorlardı" ifadelerini kullandı.