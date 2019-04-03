'İmamoğlu'nda mazbata yoksa Yıldırım’da da henüz mazbata yok'

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında ‘İstanbul'da kim kazandı?' sorusu değerlendirildi.
‘EKREM İMAMOĞLU'NUN KONUŞMA YETKİSİ EN AZ BİNALİ YILDIRIM KADAR VAR'
OĞHAN: AK PARTİ'YE KARŞI YAPILAN İTİRAZA İLÇE SEÇİM KURULU HAYIR DİYOR
Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün Sırrı Sakık ile konuştum. 437 oyla Muş'u kaybetmiş. Yaşadıkları birtakım zorlukları anlattı. 2300 civarında bir geçersiz oy da var. Bunların yeniden sayılması için başvuruyorlar. Başvuruların hangi gerekçeyle yapıldığını biliyoruz. Seçmenin tercihinin yerine gitmesi açısından önemli bir ekstra gayret sarf ediliyor. Peki İstanbul'daki seçmen seçmen de, Muştaki seçmen seçmen değil mi? Bergama'da 200 küsur oyla kaybetmiş CHP, orada kazanan AK Parti. AK Parti'ye karşı yapılan itirazda ilçe seçim kurulu hayır diyor. Peki, Bergamalının oyunun yerine gitmesi gerekmiyor mu?"
SAYMAZ: YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI SANKİ BİNALİ YILDIRIM'MIŞ GİBİ HİSSETTİM
"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sanki Binali Yıldırım'mış gibi hissettim" diye İsmail Saymaz, şöyle devam etti: "İki rakip değil de biri diğerinin amiri, biri diğerine not verecek vasıftaymış gibi. Onu başbakanlıktan istifa etmeden, Meclis başkanlığından feragat edip aday olmadan önce düşünecekti. Şimdi artık İmamoğlu'nun amiri değil sadece rakibi ve kaybetmiş bir rakibi."
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