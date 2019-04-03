Kayıt
16:23 04 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Söylemesi bizden

    'İmamoğlu'nda mazbata yoksa Yıldırım’da da henüz mazbata yok'

    Söylemesi bizden
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan, Akif Beki, İsmail Saymaz
    0 10

    Akif Beki, günlerdir sonuçlanamayan yerel seçimlerle ilgili “Ekrem İmamoğlu’nun konuşma yetkisi en az Binali Yıldırım kadar var. İmamoğlu’nda mazbata yoksa Yıldırım’da da henüz mazbata yok” değerlendirmesinde bulundu.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında ‘İstanbul'da kim kazandı?' sorusu değerlendirildi.

    ‘EKREM İMAMOĞLU'NUN KONUŞMA YETKİSİ EN AZ BİNALİ YILDIRIM KADAR VAR'

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / İslam Yakut
    AK Partili Yavuz: Düzeltilen oy sayısı 11 bin 109, göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak
    "Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yetkisi en az Binali Yıldırım kadar var" diyen Akif Beki, "İlk açıklanan Anadolu Ajansı ve YSK verilerine göre İmamoğlu önde. Bu değişse bile arada Yıldırım'ın ifade ettiği gibi iki katı bir fark çıkmayacak. Dolayısıyla millet adına konuşma yetkisi İmamoğlu'ndan fazla değil. İmamoğlu'nda mazbata yoksa, Yıldırım'da da henüz mazbata yok" şeklinde konuştu.

    OĞHAN: AK PARTİ'YE KARŞI YAPILAN İTİRAZA İLÇE SEÇİM KURULU HAYIR DİYOR

    Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün Sırrı Sakık ile konuştum. 437 oyla Muş'u kaybetmiş. Yaşadıkları birtakım zorlukları anlattı. 2300 civarında bir geçersiz oy da var. Bunların yeniden sayılması için başvuruyorlar. Başvuruların hangi gerekçeyle yapıldığını biliyoruz. Seçmenin tercihinin yerine gitmesi açısından önemli bir ekstra gayret sarf ediliyor. Peki İstanbul'daki seçmen seçmen de, Muştaki seçmen seçmen değil mi? Bergama'da 200 küsur oyla kaybetmiş CHP, orada kazanan AK Parti. AK Parti'ye karşı yapılan itirazda ilçe seçim kurulu hayır diyor. Peki, Bergamalının oyunun yerine gitmesi gerekmiyor mu?"

    SAYMAZ: YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI SANKİ BİNALİ YILDIRIM'MIŞ GİBİ HİSSETTİM

    "Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sanki Binali Yıldırım'mış gibi hissettim" diye İsmail Saymaz, şöyle devam etti: "İki rakip değil de biri diğerinin amiri, biri diğerine not verecek vasıftaymış gibi. Onu başbakanlıktan istifa etmeden, Meclis başkanlığından feragat edip aday olmadan önce düşünecekti. Şimdi artık İmamoğlu'nun amiri değil sadece rakibi ve kaybetmiş bir rakibi."

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda
    Başkanlık yarışı bu sefer anaokulunda: Beni seçerseniz annem size pasta yapacak
    Karikatür
    Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet