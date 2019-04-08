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15:58 09 Nisan 2019
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    Söylemesi bizden

    İsmail Saymaz: Bizi hala demokratik ülkeler liginde gösteren emarelerden biri bu seçimlerin yapılıyor olması

    Söylemesi bizden
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    Akif Beki, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz
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    İsmail Saymaz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili, “Hala bizi demokratik ülkeler liginde gösteren emarelerden biri bu seçimlerin yapılıyor olması” ifadelerini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında 31 Mart yerel seçimlerine itirazlar konuşuldu.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 /
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    ‘BİZİ DEMOKRATİK ÜLKE KILAN DOĞAL OLARAK SEÇİM SİSTEMİNE SAHİP OLUŞUMUZ'

    "Bizi demokratik ülke kılan doğal olarak seçim sistemine sahip oluşumuz" diyen İsmail Saymaz, şunları söyledi: "Öncesinde adaylar ve seçmenler üzerinde hükümetten kaynaklı baskı ve zorlamalar olsa da eninde sonunda sandıkta bu seçim de gösteriyor ki yurttaşın kendi iradesini koyduğu anlara vesile oldu. Hala bizi demokratik ülkeler liginde gösteren birkaç emare varsa, onlardan biri bu seçimlerin yapılıyor olması. Türkiye'de hukuka ve demokrasiye olan bağlılığın son emare ve mercilerin biri bu. Bu da kaldırılıyorsa, artık yurttaş kendi yöneticilerini değiştirmek üzere önüne gittiği sandığın da kaldırıldığını görüyorsa, bu ülkeye artık demokratik bir hukuk devleti demenin son imkanları da ortadan kaldırılıyor anlamına gelir."

    BEKİ: EĞER MUHALİF SEÇMEN ‘HAKKIMIZ YENİYOR' DUYGUSUYLA SOKAKLARA ÇIKARSA…

    "Mesela 1999'da Cumhurbaşkanı'nın Beyoğlu Belediye seçimlerinde benim oylarımı kaydırdılar, sonuç değişti dediği seçimde de FETÖ kumpası olabilir mi?" diyen Akif Beki, şöyle devam etti:

    "Eğer seçimin yenilenmesi zorlanır ve bu arada da sinirleriyle oynanan özellikle muhalif seçmen ‘Hakkımız yeniyor' duygusuyla bir reaksiyon gösterir sokaklara çıkarsa, eğer sokakta bir kargaşa meydana gelirse o zaman ‘Bakın işte seçim öncesinde de söyleniyordu size, muhalefet kazanırsa sokak karışıyor, anarşi çıkıyor demedik mi?' denebilir. O sokak olayları seçmene gösterilip seçmen iradesinin terse dönmesi sağlanabilir. Ancak öyle mümkün olabilir."

    Devlet Bahçeli
    © AA / Gökhan Balcı
    Bahçeli: İstanbul'da yeni bir seçim düşünülebilir
    OĞHAN: ŞİMDİ BİZ NASIL SEÇİM YAPACAĞIZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE?

    Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul seçimlerinin sonucunda galip gelebilmek ya da belediye başkanlığını bırakmamak için algılanabilecek öyle argümanlar kullanılıyor ki bunlar geçmişteki bütün seçimler şaibeli hale getiriyor. Önümüzdeki yapılacak olan seçimleri bile sıkıntıya sokabilecek argümanlar. Şimdi biz nasıl seçim yapacağız önümüzdeki dönemde?"

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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