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15:44 11 Nisan 2019
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    Söylemesi bizden

    ‘AK Parti, tüm devlet gücünü kullanarak, hukuku zorlayarak seçim güvencesini ortadan kaldırıyor’

    Söylemesi bizden
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    Akif Beki, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz
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    İsmail Saymaz, “AK Parti, bütün devlet gücünü kullanarak, hukuku zorlayarak, daha oy işlemi sürerken polisi sahaya sürerek Türkiye’deki seçim güvencesini ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'daki son durum ve Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiaları konuşuldu.

    İYİ Parti
    © REUTERS / Osman Orsal
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    İsmail Saymaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Çok belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi kendi hikayesinin odağına koyduğu, belki kendi varlığının ve ekonomisinin, sosyolojisinin odağına koyduğu İstanbul’u vermemek için önce geçersizleri gerekçe gösterdi, baktı ki olmuyor. Sonra tüm İstanbul’u saydıralım dedi, baktı ki olmuyor. Hukuku zorlayarak, bütün devlet gücünü kullanarak, daha oy işlemi sürerken polisi sahaya sürerek, daha oy işlemi sürerken FETÖ maymuncuğunu devreye sokarak Türkiye’deki seçim güvencesini ortadan kaldırıyor.”

    BEKİ: AK PARTİ İTTİFAKA ANKARA’YI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    “AK Parti, İstanbul’u daha garanti görüyordu, Ankara’ya nazaran” Akif Beki, şöyle devam etti:

    “Bunu yaklaşımlarından anlıyoruz. MHP ile yerel seçimlere dönük ittifak yapılmayacağı önce iddia edildi daha geriye gidersek. Sonra ittifaka geri dönüldü. Cumhur İttifakı’na ara verilmişti. Sonra AK Parti ittifaka geri döndü. Neden sorusunun en anlamlı cevabı Ankara. Ankara muhtemelen AK Parti’nin ittifaka geri dönmesinin temel sebebi, en baskın nedeni. MHP’nin adayı o zamanlar Melih Gökçek diye rivayetler dolaştı. Eğer MHP ile ittifak yapmazsa, AK Parti yerel seçimlerde başına neler gelebileceğine dair bir fragman göstermiş oldu MHP ve bu etkili oldu. Özellikle de Ankara’da. Ankara MHP’li seçmenin belirleyici olabileceği bir yer. Dengeler bu anlamda MHP lehine. Dolayısıyla AK Parti ittifaka geri döndüyse büyük ölçüde Ankara’yı kurtarmak için geri döndü, İstanbul’u değil.”

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