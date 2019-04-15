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14:32 16 Nisan 2019
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    Söylemesi bizden

    Beki: Seçim süreci uzadıkça Ekrem İmamoğlu’nun adı büyüyor

    Söylemesi bizden
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    Yavuz Oğhan, Akif Beki, İsmail Saymaz
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    Akif Beki, “Cumhurbaşkanı bile çok önemsemezken, adını Türkiye ve dünyaya duyurmuş bir Ekrem İmamoğlu’na ulaştık. İmamoğlu, Türkiye’ye mal oldu. Bu süreç uzadıkça adı büyüyor” dedi. İsmail Saymaz, "Bu seçimi iptal ettirmek için tam kanunsuzluk gerekçesi yazmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programının gündeminde sonuçlanamayan 31 Mart yerel seçimleri vardı.

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    ‘ADINI TÜRKİYE VE DÜNYAYA DUYURMUŞ BİR EKREM İMAMOĞLU’NA ULAŞTIK’

    Akif Beki, “3-4 ay öncesinde o durumdayken, Cumhurbaşkanı da kampanya döneminde bu sebeple kenar ilçeden gelmiş diyerek çok önemsemezken, adını Türkiye ve dünyaya duyurmuş bir Ekrem İmamoğlu’na ulaştık. Türkiye’ye mal oldu. Bu süreç uzadıkça adı büyüyor” şeklinde konuştu.

    OĞHAN: BİTİREMEDİĞİMİZ BİR SEÇİM YAPMIŞIZ

    Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bitiremediğimiz bir seçim yapmışız. AK Parti’nin bahane aradığının düşünülmesi kadar normal bir şey yok. Niye bu kadar uzatma hevesleri var? Eldeki kanıtlar son derece gerçekçi olsa bile şu saat itibariyle bu anlamsız polemik neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hemen hemen yüzde yüzü, belki de AK Parti seçmeninin bir bölümü Ekrem İmamoğlu’na haksızlık edildiğini düşünecek.”

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    SAYMAZ: SEÇİMİ İPTAL ETTİRMEK İÇİN TAM KANUNSUZLUK GEREKÇESİ YAZMAYA ÇALIŞIYORLAR

    “Bu seçimi iptal ettirmek için tam kanunsuzluk gerekçesi yazmaya çalışıyorlar” diyen İsmail Saymaz, şöyle devam etti: “Büyükçekmece ile ilgili iddialar bir an için doğru kabul edilse dahi sadece Büyükçekmece’yi bağlar. Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu’nu her yerde belediye başkanı olduğunu vurgulamakla eleştirip kendisinin belediye başkanı olup olmayacağı sorusunu havada bırakması bende çok büyük soru işareti uyandırdı.”

    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri
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