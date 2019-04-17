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15:33 18 Nisan 2019
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    'Asıl amacın mazbatayı geciktirmek olduğu anlaşıldı'

    Söylemesi bizden
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    Yavuz Oğhan, Akif Beki, İsmail Saymaz
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    İmamoğlu’nun mazbatasını almasıyla ilgili konuşan Akif Beki, “Asıl amacın mazbatayı geciktirmek olduğu anlaşıldı” yorumunda bulundu. İsmail Saymaz ise, “İstanbul’daki seçimi iptal etmek için AKP’nin ileri sürdüğünden daha güçlü argümanlara ihtiyaç vardı” dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden 17 gün sonra mazbatasını alması değerlendirildi.

    Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz
    © Fotoğraf : İHA
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    “İstanbul’daki seçimi iptal etmek için AKP’nin ileri sürdüğünden daha güçlü argümanlara ihtiyaç vardı” diye konuşan İsmail Saymaz, şöyle devam etti:

    “Galiba seçimin yarattığı sonuç olarak gazetecilere bir cesaret geldiğini gözlemledim. Ali İhsan Yavuz, bence bu son yaptığı toplantıyla YSK’nın karar vermesini de hızlandırdı. Çünkü hiçbir doğru gerekçe olmadığını bir biçimde anlatmış oldu. Gazetecilerin de ikna olmadığını fark ettim, Ali İhsan Yavuz’un ısrarla ‘Anlamadınız mı?’ diye feveran etmesinden.”

    BEKİ: ASIL AMACIN MAZBATAYI GECİKTİRMEK OLDUĞU ANLAŞILDI

    “Asıl amacın mazbatayı geciktirmek olduğu anlaşıldı” diyen Akif Beki, “YSK üzerinden Ankara’daki hakim iradenin basıncını, ağırlığını belirleyecek başka bir psikolojik basınç daha oluştu. O da mazbatasını almış ve İstanbullularla buluşmuş bir belediye başkanı konumunda Ekrem İmamoğlu. Bu saatten sonra mazbatayı iptali yönünde karar vermek bundan önceki şartlardaki kadar kolay olmaz. Fakat YSK yine de önündeki dosyaya bakacaktır” şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Mazbata, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Ali İhsan Yavuz, Ekrem İmamoğlu
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