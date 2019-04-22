Kılıçdaroğlu'na linç girişimini değerlendiren Oğhan: Başka bir siyasi olsaydı, nasıl davranılırdı?

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili Yavuz Oğhan, “Olayın kendisi çok üzücü, çok büyük skandalları da içinde barındıran bir olay. Acaba başka bir siyasi olsaydı, nasıl davranılırdı?” dedi. İsmail Saymaz, “Yumruk atan ben olsam, savcının karşısına Süleyman Soylu’nun sözlerini koyarım” ifadelerini kullandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'daki cenaze töreninde saldırıya uğraması konuşuldu.

‘ÇOK BÜYÜK SKANDALLARI DA İÇİNDE BARINDIRAN BİR OLAY’

Yavuz Oğhan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Levent Gök diyor ki, ‘Cumartesi günü olacaktı. Biz oraya belediye başkan adayımızı gönderdik. Ben meclis adına geleceğimi bildirdim. Ben ile beraber Kemal Kılıçdaroğlu’nun geleceğini de emniyet biliyordu, bildirdik. Biz gittiğimizde bizi kaymakam karşıladı’. ‘Haberi yoksa emniyetin kaymakam nasıl karşılayacak?’ diyor. Bu Süleyman Soylu’ya çok büyük eleştirileri getirdi. İçişleri Bakanı böyle bir konuda nasıl doğruları aktarmaz kamuoyuna diye. Olayın kendisi çok üzücü, çok büyük skandalları da içinde barındıran bir olay. Başka bir siyasi olsaydı, nasıl davranılırdı diye bir düşünmemiz lazım.”

İsmail Saymaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin ana muhalefet liderinin başkent Ankara’da şehit cenazesine katıldığını siz duymadınız, o an fark ettiniz diyelim. Kemal Bey’in oraya varışıyla olayın çıkışı arasında bir saati aşkın süre var, orada da mı müdahale edemediniz? Telsiz trafiği de mi yok? Kemal Bey’i uyaracak, ‘Erken bitirip ayrılın’ diyecek, etrafında bariyer örecek kimse yok mu? Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ben olsam, savcının karşısına Süleyman Soylu’nun sözlerini koyarım. Benim savunmam bu derim, Soylu benim yerime beni savundu derim, tanık olarak Soylu’yu isterim.”