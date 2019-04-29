‘Türkiye İttifakı, iktidarın muhalefete sunduğu bir lütuf değil’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye İttifakı önerisiyle ilgili İsmail Saymaz, “Muhalefet bir günah işlemiş, iktidarın el uzatmasına ihtiyacı varmış gibi bir iklim yaratılmak isteniyor. Türkiye İttifakı, iktidarın muhalefete sunduğu bir lütuf değil” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' önerisi değerlendirildi.

‘MUHALEFET BİR GÜNAH İŞLEMİŞ, İKTİDARIN EL UZATMASINA İHTİYACI VARMIŞ GİBİ BİR İKLİM YARATILMAK İSTENİYOR’

İsmail Saymaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sanki muhalefet bir günah işlemiş, iktidarın el uzatmasına bir ihtiyacı varmış gibi bir iklim yaratılmak isteniyor. Sanki muhalefetin buna bir ihtiyacı varmış gibi bir tablo söz konusu değil. Türkiye’yi daha demokratik, daha adil yönetmek istiyorsa, Cumhurbaşkanı ve siyasi kadrosu bunu yapar. Muhalefetten şunu bekliyorlarsa bu mümkün değil: İlelebet Cumhurbaşkanı yönetsin, biz de ilelebet muhalefet kalalım, böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye İttifakı, iktidarın muhalefete sunduğu bir lütuf değil.”

BEKİ: BU ÖNERİ TEDAVÜLDEN KALKMIŞ GÖRÜNÜYOR

“Bu öneri tedavülden kalkmış görünüyor” diyen Akif Beki, şöyle devam etti: “Çünkü Kızılcahamam kampında açılışta, kapanışta bir Türkiye İttifakı vurgusu duyulmadı Cumhurbaşkanı’ndan. Dolayısıyla bunun daha fazla gündemde tutulmayacağı anlaşılıyor. Her ne kadar aksi yönde birtakım kulis bilgileri yayılsa da…”