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16:37 16 Mayıs 2019
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    Dini Yayınlar Fuarı krizini değerlendiren Oğhan: Ekrem İmamoğlu’nu tuzağa düşürülmüş görüyorum

    Söylemesi bizden
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    Akif Beki, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan, yaşanan Dini Yayınlar Fuarı krizi ile ilgili, “Açıkça Ekrem İmamoğlu’nu tuzağa düşürülmüş görüyorum. ‘Oylar çalındı’ cümlesi ile aynı mantıkla edilmiş bir cümle” ifadelerini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında Dini Yayınlar Fuarı’nı Ekrem İmamoğlu’nun iptal ettiği iddiaları değerlendirildi.

    BEKİ: BU FUAR 37 YILDIR SULTANAHMET’TE OLMADIĞI GİBİ, 37 YILDIR ADI DA AYNI DEĞİL

    “Ramazanın gelişi 2 hafta öncesinden belli olmaz, yıllar öncesinden bellidir. Dolayısıyla Ramazanda açılan Dini Yayınlar Fuarı da onay için 2 hafta öncesini beklemez” diyen Akif Beki, şöyle devam etti:

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    İBB'den 'Dini Yayınlar Fuarı' kararı
    “Zaten vakfın genel müdürü, biz çok uzun zaman önce başvurmuştuk diyor. Niye o zaman Ekrem İmamoğlu’ndan ve seçimlerden önce sonuçlandırılmadı? Bu fuar haber kaynaklarında yazdığı gibi 37 yıldır Sultanahmet’te olmadığı gibi, 37 yıldır adı Dini Yayınlar Fuarı da değil. Sanki Ekrem İmamoğlu’nun yasaklama yetkisi varmış gibi o istemezse fuar yapılamazmış gibi yazıyorlar.”

    OĞHAN: ‘OYLAR ÇALINDI’ CÜMLESİ AYNI MANTIKLA EDİLMİŞ BİR CÜMLE

    Yavuz Oğhan, “Açıkça Ekrem İmamoğlu’nun tuzağa düşürülmüş görüyorum. Oylar çalındı, çok basit çaldılar cümlesi aynı mantıkla edilmiş bir cümle değil mi? Nereden çalındı, kim çaldı biliyor muyuz, niye açıklanmıyor?” ifadelerini kullandı.  

    SAYMAZ: DİNİ ANLATAN KİTAPLARI HALKA SATACAĞIN YER İÇİN BİLE BU KADAR YALAN SÖYLÜYORSAN, SATMA O KİTABI

    İsmail Saymaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “O dini anlatan kitapları halka satacağın yer için bile bu kadar yalan söylüyorsan, satma o kitabı. İstiklal Caddesi’ndeki herhangi bir kitapçının sattığı herhangi bir romana duyduğu sempati kadar sen dini yayıncı olarak Kuran’a o kadar bağlı değilsin demek ki.”

    Etiketler:
    İBB, İsmail Saymaz, Akif Beki, Fuar, Ekrem İmamoğlu
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