Binali Yıldırım’ın iftar ziyaretini değerlendiren Saymaz: Çağın gereği halk da artık çoğunlukla masada yiyor

Avcılar'da bir ailenin evine iftara giden Binali Yıldırım’ın yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturmasını değerlendiren İsmail Saymaz, “Çağın gereği halk da artık çoğunlukla masada yiyor” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında gündem AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın iftar için gittiği evde masa varken yerde yemek yemesiydi.

‘BERAT ALBAYRAK DANIŞMANLARINI GÖZDEN GEÇİRSE İYİ OLUR, ONUN VERDİĞİ FOTOĞRAF DAHA RAHATSIZ EDİCİYDİ’

“Halk da artık çoğunlukla masada yiyor. Çünkü çağın gereği o” diyen İsmail Saymaz, şöyle devam etti:

“Örneğin 2000 yılına kadar köylerde tuvalet yoktu, ahırın yanına bir oyuk kazılırdı orada görürdün işini. Anadolu insanı bunu da yapıyor, git onu da yap bari. Bu övünülecek bir şey değil yani. Der ki 17 yıldır ben bu ülkeyi yönetiyorum, niye vatandaş bu halde diye. Berat Albayrak danışmanlarını gözden geçirse iyi olur, çünkü onun verdiği fotoğraf daha rahatsız ediciydi. Belli ki Ankara’daki en gariban evi bulmuşlar. 17 yıldır bu ülkeyi yönetmiş bir hükümetin bakanı, Cumhurbaşkanı’nın damadı o eve girerse ben şu soruyu sorarım, bu eve gitmektense bu sorunu çözmeniz gerekmez miydi? Bu ailenin bu kadar yoksul olmaması gerekirdi.”

BEKİ: 17 YILDIR 3Y VAADİYLE İKTİDARA GELMİŞ BİR PARTİNİN…

Akif Beki, “AK Parti, 3Y ile mücadele vaadiyle geldi. 3Y’den bir tanesi yolsuzluk, bir tanesi yasaklar, üçüncüsü de yoksulluktu. 17 yıldır bu vaatle iktidara gelmiş bir partinin vermek isteyeceği, vermesi doğru olan fotoğraflar mı bunlar, değil mi bunun üzerine AK Parti’nin düşünmesi gerekir.”