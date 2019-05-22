YSK’nın gerekçeli kararını yorumlayan Beki: Yazılmadan önce çürümüş, tartışmadan sağ çıkamamış gerekçeler bunlar

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesin değerlendirildi.
‘ESKİ GEREKÇELER’
Akif Beki, YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararı ile ilgili, “Senin imzasız dediğin sayım döküm cetvelleriyle birlikte bütün partililerin altına imza attığı sonuç tutanaklar birbirine uyuyor demiş. Bu gerekçe yazılmadan önce çürümüş, eski gerekçeler bunlar, tartışmadan sağ çıkamamış gerekçeler” ifadelerini kullandı.
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OĞHAN: BU GEREKÇE AK PARTİ’NİN VİDEOSUNDA BİREBİR VARDI
Yavuz Oğhan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu gerekçe AK Parti’nin videosunda birebir vardı. Bunu sordum Recep Özel’e. ‘Ben orada 5 saat sunum yaptım. Ben bu gerekçeleri, argümanları ortaya koydum. Doğal olarak gerekçe de bu sunumdan çıkacak’ dedi. Sunumdan da kasıt şu. YSK’nın iptal kararını verdiği toplantı 5.5 saat sürdü, bu toplantının yaklaşık 4.5 saatinde Recep Özel konuşuyor. Bir masanın etrafında insanlar onu dinliyorlar. CHP’li İYİ Partili, HDP’li bazılarına itiraz ediyor. Ama Recep Özel, itirazlarını gerekçelendiriyor. Kurula sunum yapıyor. Doğal olarak bizim itirazlarımızdan gerekçe oluşacak.”
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