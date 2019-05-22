YSK’nın gerekçeli kararını yorumlayan Beki: Yazılmadan önce çürümüş, tartışmadan sağ çıkamamış gerekçeler bunlar

31 Mart seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), gerekçeli kararı ile ilgili Akif Beki, “Yazılmadan önce çürümüş, tartışmadan sağ çıkamamış gerekçeler bunlar” derken, İsmail Saymaz ise, “YSK’nın aldığı bütün kararların siyasi etki altına alındığını ortaya koyacak bir gerekçe” diye konuştu.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesin değerlendirildi.

‘ESKİ GEREKÇELER’

Akif Beki, YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararı ile ilgili, “Senin imzasız dediğin sayım döküm cetvelleriyle birlikte bütün partililerin altına imza attığı sonuç tutanaklar birbirine uyuyor demiş. Bu gerekçe yazılmadan önce çürümüş, eski gerekçeler bunlar, tartışmadan sağ çıkamamış gerekçeler” ifadelerini kullandı.

SAYMAZ: OYLARIN NEDEN ŞAİBELİ İLAN EDİLDİĞİNİ ANLATAN HİÇBİR DELİL YOK

"Oylar daha sayılmadan baştan şaibeli ilan edilmiş, inanılır gibi değil" diyen İsmail Saymaz, şöyle devam etti: "Hep bize anlatılan şudur, asıl olan millet iradesidir, her şeyden önce gelir. Yani usulü hatalar millet iradesinin önüne geçmemeli. Bize kamu görevlisi olmayan sandık başkanlarının görev yaptığı sandıklarında bu oyların neden sakatlandığının düşünüldüğü, neden şaibeli ilan edildiğini anlatan hiçbir delil yok. Bu gerekçe bugünü de geleceği de ikna etmeyecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bütün kararların siyasi etki altına alındığını ortaya koyacak bir gerekçe."

OĞHAN: BU GEREKÇE AK PARTİ’NİN VİDEOSUNDA BİREBİR VARDI

Yavuz Oğhan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu gerekçe AK Parti’nin videosunda birebir vardı. Bunu sordum Recep Özel’e. ‘Ben orada 5 saat sunum yaptım. Ben bu gerekçeleri, argümanları ortaya koydum. Doğal olarak gerekçe de bu sunumdan çıkacak’ dedi. Sunumdan da kasıt şu. YSK’nın iptal kararını verdiği toplantı 5.5 saat sürdü, bu toplantının yaklaşık 4.5 saatinde Recep Özel konuşuyor. Bir masanın etrafında insanlar onu dinliyorlar. CHP’li İYİ Partili, HDP’li bazılarına itiraz ediyor. Ama Recep Özel, itirazlarını gerekçelendiriyor. Kurula sunum yapıyor. Doğal olarak bizim itirazlarımızdan gerekçe oluşacak.”