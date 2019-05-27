Haksever’in Yassıada gafını yorumlayan Oğhan: Çok tartışılmasının nedeni Haksever’in iktidara sempatik görünme çabası

Yavuz Oğhan'a göre, Oğuz Haksever’in Yassıada gafının çok tartışılmasının nedeni Haksever’in iktidara sempatik görünme çabası. İsmail Saymaz, “Vaktinde ‘be’siz sorulması gereken sorular sorulmayınca, bugün kamera arkasına ötelenince her şey, şimdi aslında normal olan şeyler bizde infial etkisi yaratıyor" dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında gündem TV sunucusu Oğuz Haksever'in mikrofonunun açık kalmasıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yassıada ziyareti sırasında NTV sunucusu Haksever'in mikrofonu açık kaldı. Erdoğan'ın Adnan Menderes'in idamına göndermeyle kullandığı 'Yaslı ada' tanımlamasına ilişkin Haksever, canlı yayında "Neresi yaslı be, canına okumuşsun" ifadelerini kullandı.

‘HAKSEVER, ‘SÖYLEDİM GİTTİ’ DE DİYEBİLİRDİ’

Yavuz Oğhan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bugün yaptığı açıklama çok fazla olayı açıklayacak bir açıklama değil. ‘Söyledim gitti’ de diyebilirdi. Normal kamuya açık bir alanda pek fazla gazetecilerin tercih etmeyeceği bir dil bu. Bu meselenin çok tartışılmasının nedeni Oğuz Haksever’in iktidara sempatik görünme çabası, algı bu. Bu algı üzerine böyle bir şey bandın arkasında dinlenince bir samimiyetsizlik göstergesi olarak algılanıp üzerine tartışma yapıldı.”

SAYMAZ: BİR VATANDAŞ TEPKİSİ VERMİŞ, HAKARET YOK, KÜFÜR YOK

“Oğuz Haksever’in bir Fatih Portakal çıkışı zaten kişi olarak yapmaz, kendisi de tercih etmeyebilir” diye konuşan İsmail Saymaz, şöyle devam etti:

“Dediğinde hiçbir şey yok, özür dilemesini gerektirecek de hiçbir şey yok. Bir vatandaş tepkisi vermiş, hakaret yok, küfür yok. Biz vaktinde siyasetçilerin üçüncü havalimanını yaparken, Yassıada’nın ‘canına okurken’, Kuzey Ormanları’nın ‘canına okurken’, yüzüne yüzüne söylemediğimiz için, söylemesi gerekenler kalkıp siyasetçilere ‘Efendim performansınızı neye borçlusunuz?’ dediği için işte bugüne geldik. Vaktinde ‘be’siz sorulması gereken sorular sorulmayınca bugün kamera arkasına ötelenince her şey, şimdi aslında bence normal olan şeyler bizde infial etkisi yaratıyor.”

BEKİ: O KANAATİNİ KAMERA ÖNÜNDE YANSITMADIĞI İÇİN BU TARTIŞILIYOR

Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Tartışmaların daha önce iktidara sempatik bir televizyoncu izlenimi vermiş olmasından kaynaklanmasını bir kenara koyalım. Kamera arkasında hakim olamayıp da ağzından kaçırdığı şeyi, kamera önünde söylemediği için, o kanaatini yansıtmadığı için bu tartışılıyor. Yoksa Oğuz Haksever’in başına gelen her televizyoncunun, gazetecinin hatta siyasetçinin başına gelebilecek bir talihsizlik.”