'Etek boyu' tartışmasını değerlendiren Saymaz: Hakim emekli edilmeli ve ruhsal durumu gözden geçirilmeli

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında kadın avukat ile hakim arasında yaşanan 'etek boyu' tartışması değerlendirildi.
‘BELLİ Kİ BÜROKRASİ İÇİNDE İDARE EDİLMİŞ BUGÜNE KADAR’
İsmail Saymaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “30 yıllık deneyimden sonra böyle davranışlar göstermesini yadırgadım. Siyasi, dini bütün saplantılarını mesleğe taşımış, sığ, yoz ve yeni bir hakim, savcıdan çok bence ciddi ciddi sorunlu biriyle karşı karşıyayız. Sakarya’dan Balıkesir’e, Balıkesir’den buraya sürüldüğüne göre, duruşma salonunda avukat dövdüğüne göre, eteğin boyuyla meşgul olduğuna göre emekli edilme vakti çoktan gelmiştir. Anladığım kadarıyla bürokrasi içinde idare edilmiş bugüne kadar. Artık kendisinin emekli edilmesinde ve ruhsal durumunun gözden geçirilmesinde fayda var.”
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