'Etek boyu' tartışmasını değerlendiren Saymaz: Hakim emekli edilmeli ve ruhsal durumu gözden geçirilmeli

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yaşanan hakim ile avukat arasında etek boyu tartışmasını değerlendiren İsmail Saymaz, “Bu hakim anladığım kadarıyla bürokrasi içinde idare edilmiş bugüne kadar. Artık kendisinin emekli edilmesinde ve ruhsal durumunun gözden geçirilmesinde fayda var” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında kadın avukat ile hakim arasında yaşanan 'etek boyu' tartışması değerlendirildi.

‘BELLİ Kİ BÜROKRASİ İÇİNDE İDARE EDİLMİŞ BUGÜNE KADAR’

İsmail Saymaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “30 yıllık deneyimden sonra böyle davranışlar göstermesini yadırgadım. Siyasi, dini bütün saplantılarını mesleğe taşımış, sığ, yoz ve yeni bir hakim, savcıdan çok bence ciddi ciddi sorunlu biriyle karşı karşıyayız. Sakarya’dan Balıkesir’e, Balıkesir’den buraya sürüldüğüne göre, duruşma salonunda avukat dövdüğüne göre, eteğin boyuyla meşgul olduğuna göre emekli edilme vakti çoktan gelmiştir. Anladığım kadarıyla bürokrasi içinde idare edilmiş bugüne kadar. Artık kendisinin emekli edilmesinde ve ruhsal durumunun gözden geçirilmesinde fayda var.”

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© AA / Avukatın eteğine karışan hakim görevden uzaklaştırıldı

Akif Beki ise şunları söyledi: “Şekil şartlarıyla ilgili bir yönetmelik varmış. Ona göre de hakimler sakalsız, tıraş olmuş halde duruşmaya girmek durumundaymış. Bunu hatırlatıyorlar hakime. 2 dakika çıkıyor dışarı hakim, sakal tıraşı olup geri geliyor. Film gibi yaşananlar, ancak bir sitcomda rastlanabilecek sahneler bunlar.”