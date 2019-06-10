Kayıt
15:52 11 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Söylemesi bizden

    Saymaz: İsmail Küçükkaya yansız bir gazeteci

    Söylemesi bizden
    URL'yi kısaltın
    İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan, Akif Beki
    0 0 0

    İmamoğlu ile Yıldırım’ın Pazar günü çıkacakları canlı yayını İsmail Küçükkaya’nın yönetecek olması ile ilgili İsmail Saymaz, "Devlet Bahçeli’ye yakın kişilerle konuştum, Küçükkaya’nın sistematik MHP karşıtı olduğunu düşünüyorlar. Ama ben şimdiye kadar Küçükkaya’nın bir MHP karşıtlığını görmedim. İsmail iyi bir gazeteci ve yansız bir insan” dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında 16 Haziran Pazar günü yapılacak Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayını için gazeteci İsmail Küçükkaya'nın tercih edilmesi değerlendirildi.

    ‘KÜÇÜKKAYA’NIN SİSTEMATİK MHP KARŞITI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR’

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Fatih Kurt
    Habertürk yazarı Sarıkaya, Bahçeli'nin Küçükkaya tepkisinin perde arkasını yazdı
    İsmail Saymaz, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Önce Uğur Dündar reddedince, iddiaya göre akla gelen ilk isim Fatih Portakal oluyor, bunu Adalet ve Kalkınma Partililer öneriyor, Uğur Dündar’a göre. CHP’liler bunu reddediyor,  Fatih Portakal neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle özdeşleşmiş o yüzden deplasmana geliyor algısı olur. Bunun üzerine CHP’liler Didem Arslan Yılmaz’ı öneriyorlar. Didem Yılmaz ismi CHP’lilerden geliyor. Binali Yıldırım cephesi kabul etmiyor bu kez de, benim edindiğim bilgi bu. Üçüncü olarak İsmail Küçükkaya isminde taraflar uzlaşıyor. Devlet Bahçeli’ye yakın kişilerle konuştum, İsmail Küçükkaya’nın sistematik MHP karşıtı olduğunu düşünüyorlar. Ama ben şimdiye kadar Küçükkaya’nın bir MHP karşıtlığını görmedim, böyle açıkça bir tavır beyan edişini de görmedim. İsmail gayet iyi bir gazeteci ve yansız bir insan.”

    BEKİ: NEDEN DAHA NÖTR BİR İSİM YERİNE KÜÇÜKKAYA TERCİH EDİLDİ?

    Akif Beki, “Didem Arslan Yılmaz’ı daha önce Bahçeli önermişti. Dolayısıyla bunu bile bile eğer o ismi AK Parti ve Binali Yıldırım çizdiyse, bu Bahçeli’nin refüze edilmesi anlamına gelir. Aslında sağlıklı bir açık oturuma, böyle bir karşılaşmaya en uygun isim, nötr olmak bakımından birincisi Didem Arslan, ikincisi de İsmail Küçükkaya gelirdi. Neden daha nötr bir isim yerine İsmail Küçükkaya tercih edildi? Çünkü Binali Yıldırım’ın kampanyasının aradığı nötr, tarafsız bir hakem değil, taraflı denebilecek bir isim arıyorlar” şeklinde konuştu.

    OĞHAN: AHMET HAKAN STRATEJİYE TERS GELİR, O ZAMAN DEPLASMANA İMAMOĞLU ÇIKMIŞ GİBİ OLUR

    “Bahçeli’nin itirazı moderatör bu olsun, şu olsun tartışmasıyla mı kısıtlı yoksa bunu bir gerekçe yapıp başka şeylere mi itiraz ediyor?” diyen Yavuz Oğhan, “Ahmet Hakan stratejiye tam tersi gelir, o zaman deplasmana Ekrem İmamoğlu çıkmış gibi olur. ‘Ben en zorlu zeminde bile istediğimi söyleyebilirim, İstanbul ile ilgili benim gücüm var, fikrim var. Her şeyi orada da tartışabilirim’ gibi bir görüntüyü de veriyor. Ben Uğur Dündar’da bunu öne çıkartmak istediklerini düşünmüştüm” ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Alçı: Uğur Dündar’ı bu tarihi yayının moderatörü yapmak için inanılmaz bir erkek gazeteci dayanışması oluştu
    Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu
    Etiketler:
    Devlet Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz, İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Kusursuz kulak' ilk konserini köyde verdi
    Karikatür
    'Patriot, S-400’ün alternatifi olamaz'
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet