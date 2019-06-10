Saymaz: İsmail Küçükkaya yansız bir gazeteci

İmamoğlu ile Yıldırım’ın Pazar günü çıkacakları canlı yayını İsmail Küçükkaya’nın yönetecek olması ile ilgili İsmail Saymaz, "Devlet Bahçeli’ye yakın kişilerle konuştum, Küçükkaya’nın sistematik MHP karşıtı olduğunu düşünüyorlar. Ama ben şimdiye kadar Küçükkaya’nın bir MHP karşıtlığını görmedim. İsmail iyi bir gazeteci ve yansız bir insan” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında 16 Haziran Pazar günü yapılacak Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayını için gazeteci İsmail Küçükkaya'nın tercih edilmesi değerlendirildi.

‘KÜÇÜKKAYA’NIN SİSTEMATİK MHP KARŞITI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR’

İsmail Saymaz, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Önce Uğur Dündar reddedince, iddiaya göre akla gelen ilk isim Fatih Portakal oluyor, bunu Adalet ve Kalkınma Partililer öneriyor, Uğur Dündar’a göre. CHP’liler bunu reddediyor, Fatih Portakal neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle özdeşleşmiş o yüzden deplasmana geliyor algısı olur. Bunun üzerine CHP’liler Didem Arslan Yılmaz’ı öneriyorlar. Didem Yılmaz ismi CHP’lilerden geliyor. Binali Yıldırım cephesi kabul etmiyor bu kez de, benim edindiğim bilgi bu. Üçüncü olarak İsmail Küçükkaya isminde taraflar uzlaşıyor. Devlet Bahçeli’ye yakın kişilerle konuştum, İsmail Küçükkaya’nın sistematik MHP karşıtı olduğunu düşünüyorlar. Ama ben şimdiye kadar Küçükkaya’nın bir MHP karşıtlığını görmedim, böyle açıkça bir tavır beyan edişini de görmedim. İsmail gayet iyi bir gazeteci ve yansız bir insan.”

BEKİ: NEDEN DAHA NÖTR BİR İSİM YERİNE KÜÇÜKKAYA TERCİH EDİLDİ?

Akif Beki, “Didem Arslan Yılmaz’ı daha önce Bahçeli önermişti. Dolayısıyla bunu bile bile eğer o ismi AK Parti ve Binali Yıldırım çizdiyse, bu Bahçeli’nin refüze edilmesi anlamına gelir. Aslında sağlıklı bir açık oturuma, böyle bir karşılaşmaya en uygun isim, nötr olmak bakımından birincisi Didem Arslan, ikincisi de İsmail Küçükkaya gelirdi. Neden daha nötr bir isim yerine İsmail Küçükkaya tercih edildi? Çünkü Binali Yıldırım’ın kampanyasının aradığı nötr, tarafsız bir hakem değil, taraflı denebilecek bir isim arıyorlar” şeklinde konuştu.

OĞHAN: AHMET HAKAN STRATEJİYE TERS GELİR, O ZAMAN DEPLASMANA İMAMOĞLU ÇIKMIŞ GİBİ OLUR

“Bahçeli’nin itirazı moderatör bu olsun, şu olsun tartışmasıyla mı kısıtlı yoksa bunu bir gerekçe yapıp başka şeylere mi itiraz ediyor?” diyen Yavuz Oğhan, “Ahmet Hakan stratejiye tam tersi gelir, o zaman deplasmana Ekrem İmamoğlu çıkmış gibi olur. ‘Ben en zorlu zeminde bile istediğimi söyleyebilirim, İstanbul ile ilgili benim gücüm var, fikrim var. Her şeyi orada da tartışabilirim’ gibi bir görüntüyü de veriyor. Ben Uğur Dündar’da bunu öne çıkartmak istediklerini düşünmüştüm” ifadelerini kullandı.