İBB önündeki İmamoğlu protestosunu değerlendiren Beki: Oradaki partizan kadrolaşmayı fiilen doğrulamış oldular

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının dün Saraçhane'deki merkez bina önünde gerçekleştirdiği 'İmamoğlu protestosu’ değerlendirildi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının dün Saraçhane'deki merkez bina önünde gerçekleştirdiği 'İmamoğlu protestosu’ değerlendirildi.

DİLİNİZLE SÖYLEDİKLERİNİZİ, TAVRINIZLA DOĞRULAMIŞ OLURSUNUZ

Akif Beki, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bizi zan altında bırakıyor, haksızlığa uğruyoruz’ diye seçim zamanı muhalif adaylardan birisinin karşısına dikilip ona cevap vermek, laf yetiştirmek şu duruma düşürür. Partizanlık suçlaması yapılıyordu, oradaki partizan kadrolaşmayı fiilen doğrulamış olursunuz. Cevap olarak öne sürdüğünüz savları, dilinizle söylediklerinizi, tavrınızla doğrulamış olursunuz.”

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“Öyle iddia ettikleri gibi İBB çalışanları sıfatını doldurabilecek ne bir kalabalık var ne öyle bir nitel güçleri var” diyen İsmail Saymaz, “Bir radyo spikeri öncülüğünde belli ki seçmece toplanmış mevcut belediye yönetimine ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne destek bildirisi okumuşlar. Bu belediyedeki gözü karartmış Adalet ve Kalkınma Partililer eylemi ve bence burada çalışanlar alet edilmiş. Bu kişiler çalışan olsa sendikalı kimliğiyle çıkarlardı, o zaman muhatabı belliydi, ama artık bu siyasi kampanyaya destek eylemi” ifadelerini kullandı.