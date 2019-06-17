İmamoğlu-Yıldırım yayınını değerlendiren Beki: Yıldırım agresif, İmamoğlu kontrollüydü

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun televizyondaki tarihi buluşması değerlendirildi.
‘İKİ TARAFIN DA BİR HAZIRLIĞI, TAKTİKLERİ VARDI’
SAYMAZ: KÜÇÜKKAYA ÇOK BAŞARILIYDI, SESİN YÜKSELMESİNE İZİN VERMEDİ
“İsmail Küçükkaya herhangi birine ayrım yapmadı” diyen İsmail Saymaz, “İkisine de cesur ve dengeli sorular sordu. Binali Yıldırım’a sonuçları kabul edecek misiniz diye cesur bir soru sordu. İmamoğlu’na da valiye hakaret edip etmediğini doğrudan sordu. Çok başarılıydı, sesin yükselmesine izin vermedi. Orada yapılacak bir hata İsmail’in meslek hayatını etkileyebilirdi, çok riskli bir durum. Bir de 17 yıl sonra unuttuğumuz bir tartışmayı yapıyoruz. O kadar çok protokol ve kurala bağlanmış ki” ifadelerini kullandı.
OĞHAN: KURALLAR O KADAR KESKİN KONULMUŞ Kİ KÜÇÜKKAYA’NIN YAPABİLECEĞİ ÇOK BİR ŞEY YOKTU
“Aslında tartışma karşılıklı bir şeydir, yani insanların karşılıklı birbirlerinin söylediklerini çürütmeye çalıştıkları ya da yeni birtakım manevralarla onu alt etmeyi seçmenine göstermek için yapılmış bir mizansen. Kurallar o kadar keskin konulmuş ki İsmail’in yapabileceği çok bir şey yoktu. Ben de bir cesaret örneği gösterdiğini düşünüyorum, sorulabilecek her soruyu sorduğunu, sormaya çalıştığını gözlemledim.”
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