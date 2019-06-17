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14:45 18 Haziran 2019
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    İmamoğlu-Yıldırım yayınını değerlendiren Beki: Yıldırım agresif, İmamoğlu kontrollüydü

    Söylemesi bizden
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    Akif Beki, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan
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    İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akif Beki, “Yıldırım’ın üstünlük kurması gerekiyordu, onun için daha agresif ve müdahaleciydi. İmamoğlu ise kendini kontrollü olmaya şartlamıştı” dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun televizyondaki tarihi buluşması değerlendirildi.

    ‘İKİ TARAFIN DA BİR HAZIRLIĞI, TAKTİKLERİ VARDI’

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    4 anket şirketinin yöneticisi Yıldırım-İmamoğlu yayınını değerlendirdi
    “İki tarafın da bir hazırlığı, taktikleri vardı” diye konuşan Akif Beki, “O taktikler düşünülmüş, kendilerince ince planlanmış taktiklerdi. Binali Yıldırım’ın kampanyasının ihtiyacı da atak ve agresif oynamayı gerektiriyordu. Beraberlik İmamoğlu’nu kurtarıyor ama Binali Yıldırım’ı kurtarmıyor. Yıldırım’ın üstünlük kurması galebe çalması gerekiyordu. Sürekli atak ve gol atan olması gerekiyordu. Onun için de daha agresif ve müdahaleciydi, kendini öyle kurmuştu. Ekrem İmamoğlu kendini kontrollü olmaya şartlamıştı, Binali Yıldırım da tersine kendini atak oynamaya şartlamış olarak geldi oraya.

    SAYMAZ: KÜÇÜKKAYA ÇOK BAŞARILIYDI, SESİN YÜKSELMESİNE İZİN VERMEDİ

     “İsmail Küçükkaya herhangi birine ayrım yapmadı” diyen İsmail Saymaz, “İkisine de cesur ve dengeli sorular sordu. Binali Yıldırım’a sonuçları kabul edecek misiniz diye cesur bir soru sordu. İmamoğlu’na da valiye hakaret edip etmediğini doğrudan sordu. Çok başarılıydı, sesin yükselmesine izin vermedi. Orada yapılacak bir hata İsmail’in meslek hayatını etkileyebilirdi, çok riskli bir durum. Bir de 17 yıl sonra unuttuğumuz bir tartışmayı yapıyoruz. O kadar çok protokol ve kurala bağlanmış ki” ifadelerini kullandı.

    OĞHAN: KURALLAR O KADAR KESKİN KONULMUŞ Kİ KÜÇÜKKAYA’NIN YAPABİLECEĞİ ÇOK BİR ŞEY YOKTU

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Yılman: Yıldırım-İmamoğlu yayını kötüydü, hem de çok kötüydü
    Yavuz Oğhan, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını ile ilgili şunları söyledi:

    “Aslında tartışma karşılıklı bir şeydir, yani insanların karşılıklı birbirlerinin söylediklerini çürütmeye çalıştıkları ya da yeni birtakım manevralarla onu alt etmeyi seçmenine göstermek için yapılmış bir mizansen. Kurallar o kadar keskin konulmuş ki İsmail’in yapabileceği çok bir şey yoktu. Ben de bir cesaret örneği gösterdiğini düşünüyorum, sorulabilecek her soruyu sorduğunu, sormaya çalıştığını gözlemledim.”

    Etiketler:
    ortak yayın, İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
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