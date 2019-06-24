Akif Beki: Kılıçdaroğlu, antitez üretti, provokasyon oyunlarına düşmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla ilgili konuşan Akif Beki, “Kılıçdaroğlu, antitez üretti, provokasyon oyunlarına düşmedi. Ezber bozan bir yöntemle kendini geride tutarak karşı kamp seçmeninden de oy alma potansiyeli olan bir ismi aday gösterdi” dedi.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında 23 Haziran İstanbul seçim sonucu değerlendirildi.

‘KILIÇDAROĞLU İKİ KUTUPLU BİR TÜRKİYE’DE ÇEKİŞMENİN ÖBÜR UCUNA OTURMAK YERİNE…’

“Genel olarak iyi yönetilmediğimiz, kötü yönetildiğimiz izlenimi olgunlaştı seçmende, bunun bir parçası ekonomi” diyen Akif Beki, şöyle devam etti: “Kutuplaştırılarak sürdürülemez bir kısır döngüye sürüklendiğimiz duygusunun hakim olmaya başlamasının da bunda rolü var. Bunu çözdü Kılıçdaroğlu, antitez üretti. İki kutuplu bir Türkiye’de çekişmenin öbür ucuna oturmak yerine boş bıraktı, oltaya gelmedi. Damarına basmalarına rağmen provokasyon oyunlarına düşmedi. Ezber bozan bir yöntemle kendini geride tutarak karşı kamp seçmeninden de oy alma potansiyeli olan bir ismi aday gösterdi.”

‘KORKU SİYASETİNİN İFLAS ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Yavuz Oğhan, “Bu tip sonuçlar tek gerekçeyle açıklanmıyor. Bir ekonomi, ikincisi korku siyaseti, onun da iflas ettiğini görüyoruz. Üçüncüsü Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun politik yaklaşımı. AK Parti’nin bu süreçte her şeyi kendi kontrolünde hissetmesi ve 7 Haziran-1 Kasım seçimlerindeki tecrübesine güvenmesi, ikincisini tekrarladığım zaman ben sonuç alabilirim güvencesi, bütün bunların iflas etmesiyle ortaya çıkan bir sonuç” diye konuştu.

‘İMAMOĞLU’NUN BU TUTUMU EĞER CHP PROFİLİNE YAYILIRSA, ÇOK BAŞARI KAZANACAKLAR’

“Muhafazakar kesimin hassasiyet meselesini kaşıyacak yaklaşım tutumu tekrar etmeyecek, o algıyı beslemeyecek bir hat çizilmesi gerekir” diyen İsmail Saymaz, şunları söyledi: “Bence İmamoğlu buna yeterince özen gösteriyor. İmamoğlu’nun bu tutumu eğer CHP profiline yayılırsa çok başarı kazanacaklar. Muhafazakar kitle blok kaymadı, bir parça kaydı geldi, MHP blok kaymadı, dikkate alınır bir parça geldi kaydı. Ama Kürtler blok geçti.”