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14:54 02 Temmuz 2019
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    Söylemesi bizden

    Oğhan: Ergenekon sürecinde 12 kişi hayatını kaybetti, birçok insan işinden oldu

    Söylemesi bizden
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    İsmail Saymaz, Akif Beki, Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan, Ergenekon soruşturmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Siyaset bu kadar işin içinde olursa, doğal olarak rüzgar nereden eserse ona göre verilen kararlar ve sonra da bir utanç tablosu olarak duruyor. Ergenekon sürecinde 12 kişi hayatını kaybetti, birçok insan işinden oldu” dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında, 12 yıldır süren 235 sanıklı Ergenekon Davası'nda çıkan kararı değerlendirildi.

    ‘RÜZGAR NEREDEN ESERSE ONA GÖRE VERİLEN KARARLAR VE UTANÇ TABLOSU'

    hakim, durusma, mahkeme
    © AA /
    Ergenekon davasında tüm sanıklara örgüt üyeliğinden beraat
    Yavuz Oğhan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu adalet yüzünden isyan ediyoruz, 10 yıl önce geçerli olan kurallar bugün geçerli olmaz mı? Siyaset bu kadar işin içinde olursa, doğal olarak rüzgar nereden eserse ona göre verilen kararlar ve sonra da bir utanç tablosu olarak duruyor. Sanıyorum 12 kişi hayatını kaybetti Ergenekon sürecinde. Bunların simge ismi de Ali Tatar’dı, kendi hayatına son verdi. Birçok insan işinden oldu, birçoğu toplumdan dışlandı. Burada hukuk kurallarının işlememesinin getirdiği en somut örnek Ergenekon davası.”

    ‘BUGÜN BAŞLIKLARDA ERGENEKON DAVASI ÇÖKTÜ DİYE ATILDI, ASLINDA DAHA ÖNCE ÇÖKMÜŞTÜ’

    Akif Beki, “Darbelerle, cuntalarla, askeri vesayetle mücadele adına başlayan bu davanın başka hesaplara, kirli, karanlık gizli ajandalara, kadrolaşma, devleti, bürokrasiyi, orduyu ve siyaseti tanzim etme projelerine alet edildiği artık 2012’ye doğru billurlaşmaya, daha kristalize olmaya başladı. Bugün başlıklarda Ergenekon davası çöktü diye atıldı, aslında daha önce çökmüştü” ifadelerini kullandı.

    ‘ERGENEKON DOSYASI NE KADAR KUMPAS İSE OKTAY YILDIRIM’IN BAŞINA GELENLER DE O KADAR KUMPAS’

    İsmail Saymaz ise, “Bundan 11 yıl önce sözde Türkiye’nin derin devleti soruşturmasının başlangıcı kabul edilen, bütün Türkiye’nin kamusal alanının bir cemaat ve yasadışı örgüt tarafından ele geçirilip dizayn edilmesine neden olan bu dava bittiğinde hiçbir şey olmamış gibi, sanki Oktay Yıldırım’ın kaderiyle Türkiye’nin kaderi iç içe geçmemiş gibi bir de suçlu bulunarak cezalandırılmış 3.5 yıl. Ergenekon dosyası ne kadar kumpas ise Oktay Yıldırım’ın başına gelenler de o kadar kumpas” şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Oktay Yıldırım, Ergenekon Davası
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