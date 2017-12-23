Eski futbolcu Beckham: Tam bir feministim

David Beckham, annesi, eşi ve kızı sayesinde feminizmi çok sağlam bir şekilde desteklediğini ifade etti

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Independent gazetesine röportaj verdi. NTV'nin aktardığına göre, 42 yaşındaki Beckham, "Saygı, çok güçlü bir kelime ve hayatın büyük bir bölümünü kapsıyor. Çocuklarıma da bunu öğretmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

KIZ ÇOCUĞU ETKİSİ

Kendisini tam anlamıyla bir feminist olarak tanımlayabileceğini ifade eden eski futbolcu, "İnandığım farklı şeyleri çok güçlü bir şekilde savunabilirim. Feminizm de ailemden, daha çok annemden ve eşimden gelir. Kız çocuğu sahibi olmak bu durumu da destekliyor" dedi.

OĞLUNA AŞILAMAYA ÇALIŞIYOR

Dört çocuk babası Beckham, oğullarına da feminizm duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek, "Hayatım boyunca hiçbir zaman kuralları çiğneme ihtiyacı hissetmedim" açıklamasını yaptı.