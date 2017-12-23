Konyaspor-Fenerbahçe maçında ABD'ye Kudüs tepkisi

ABD'nin Kudüs'i İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına tepki sürüyor.
Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya'da oynanan karşılaşmanın öncesinde, tribünde Kudüs'e destek kareografisi yapıldı.
© REUTERS/ Mohammed Salem
Kareografide, Filistinli karikatürist Naci el Ali'nin ünlü çizgi karakteri 'Hanzala'ya benzetilen figür, ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyor. Taraftarların beyaz dövizler taşıdığı koreografide, Mescid-i Aksa'nın silüeti de yer alıyor.
Trump'ın kararının ardından 3. kez 'Öfke Cuması' eylemleri düzenlenmiş, 2 Filistinli çatışmalarda yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
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