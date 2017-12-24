El Clasico'da Barcelona kazandı, Messi '5 dalda' rekor kırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.

© REUTERS/ Albert Gea Türkiye'de en sevilen yabancı kulüp Barcelona

Ligin 17. hafta mücadelesinde, şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda namağlup lider Barcelona'yı konuk etti.

El Clasico'da orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda en tehlikeli pozisyonu, Real Madrid yakaladı. 43. dakikada Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema'nın kafa vuruşu, direkten döndü. Başka pozisyon olmayınca, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dominant Barca win El Clasico 3-0, move 14 points clear of Real https://t.co/6rLlhb8GDn #elclasico pic.twitter.com/17lCUImD8x — AFP news agency (@AFP) 23 December 2017

​İkinci yarıya atak başlayan Barcelona, aradığı golü çabuk buldu. Ivan Rakitic, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Sergi Roberto ile buluşturdu. Roberto'nun yerden pasında topla buluşan Luis Suarez, plase bir vuruşla 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

© AA/ Albert Gea Messi, Barcelona ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

When your parents let you open one Christmas present early! 😁🎁#ForçaBarça #WeDidItAgainhttps://t.co/A5w10jhELZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 December 2017

Golün ardından ataklarını daha da sıklaştıran Barcelona'da Messi'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Suarez'in vuruşunda top, kaleci Navas'tan döndü. Pozisyonu takip eden Suarez'in şutu, bu kez direğe takıldı. Dönen meşin yuvarlağı boş kaleye kafayla gönderen Paulinho'nun vuruşunda, Real Madridli Dani Carvajal topu ceza sahasında eliyle kesti. Hakem, Carvajal'a doğrudan kırmızı kart gösterirken, penaltı kararı verdi. 64. dakikada Messi, düzgün bir penaltı vuruşuyla Katalan temsilcisini 2-0 öne geçirdi.

​10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü ele alan Barcelona'da maçın yıldızı Messi'nin, Marcelo'yu çalımlayarak sağ kanattan yerden ortasına sert vuran Aleix Vidal, 90+3'üncü dakikada aradaki farkı üçe çıkardı ve Katalan ekibi, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 45'e çıkaran ve Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı son 3 maçını da kazanan Katalan temsilcisi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda avantaj yakaladı. Katalan temsilcisiyle aradaki puan farkını kapatma şansını kullanamayan Real Madrid ise zirve yolunda büyük yara aldı.

MESSI'DEN 5 REKOR

Real Madrid karşısında 1 gol kaydeden Messi, bu maçtaki performansıyla 5 alanda rekor kırmış oldu.

Messi broke 5⃣ records today!



✅ Most assists in El Clásico history (14)

✅ Most goals in El Clásico history (25)

✅ Most goals for a single club (526)

✅ Only player to score 15+ goals 10 consecutive La Liga seasons

✅ Most goals scored against Real Madrid in history (17)



🐐 pic.twitter.com/plJtbCqxdB — BarcaSpiral (@BarcaSpiral) 23 December 2017

​Messi, 14 asistle 'El Clasico tarihinin asist kralı' oldu, 25 golle El Clasico tarihinin en fazla gol atan futbolcusu ünvanını kazandı. Tek kulüpte atılan en fazla gol rekorunu 526. golüyle kıran Messi, art arda 10 La Liga sezonunda 15'er golü geçen tek futbolcu oldu. Messi, Real Madrid'e şimdiye kadar en fazla golü atan futbolcu ünvanını da 17. golüyle kazandı.