Mutko, Rusya Futbol Birliği başkanlığı görevini geçici olarak bıraktı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin geçen yıl 5 Aralık’ta Rusya’da devlet destekli doping programı yürütüldüğü iddiasıyla Olimpiyat Oyunları’ndan ömür boyu men ettiği Mutko, yasağa itiraz davasına odaklanmak için 6 aylığına Rusya Futbol Birliği başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Rusya Futbol Birliği’nde (RFU) konuşan Mutko, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) bugün kararla ilgili itiraz başvurusunda bulunacağını ifade etti. Yalnızca 25 Haziran’a kadar görevinde olmayacağını belirten Mutko “2020’ye kadar yetkim var. Geri döneceğim” dedi.

FIFA’DAN MUTKO’YA TEŞEKKÜR

FIFA da Mutko’ya attığı bu ‘sorumlu adımdan’ dolayı teşekkür etti.

FIFA’nın açıklamasında “Sayın Mutko’nun gelecek yaz gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası’nın yararına aldığı bu kararı anlıyor, attığı bu sorumlu adım ve Dünya Kupası için şimdiye kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mutko’nun kararının Rusya’nın ağırlayacağı şampiyonayı etkilemeyeceği, işbirliğinin mevcut planlar doğrultusunda devam edeceği vurgulandı.