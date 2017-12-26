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    Galatasaray ve Arsenal'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue

    'Zor durumdayım' diyen eski futbolcu Eboue: Prens Harry'yi örnek aldım

    © AP Photo/ Yves Logghe
    Spor
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    Hem maddi hem de manevi açıdan zor günler geçirdiğini açıklayan Galatasaray ve Arsenal'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, depresyonla mücadele etmesinde Prens Harry'nin annesini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarının etkili olduğunu söyledi.

    Emmanuel Eboue
    CC BY-SA 2.0 / l3o_ / Arsenal FC 1-2 Galatasaray 2013 Emirates Cup August 4th, 2013
    Eski futbolcu Eboue: Zor durumdayım, çamaşır makinem bile yok
    34 yaşındaki Eboue, İngiltere'nin Daily Mirror gazetesine verdiği röportajın ikinci bölümünde, İngiltere kraliyet tahtının varislerinden Prens Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle nasıl başa çıktığını anlattığı görüntülerin kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

    İngiltere Prensi Harry
    © REUTERS/ Carlo Allegri
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    Fildişi Sahilli eski oyuncu, "Prens Harry'nin annesini kaybettikten sonra sorun yaşadığını gördüm, bu bana yardımcı oldu. Kendi kendime 'Eğer prens sorun yaşıyorsa ve bunu konuşma yolunu seçiyorsa, ben niye yapmayayım?' dedim. Prensin röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

    Milli takımından arkadaşı Steve Gohouri'nin geçen yıl ocak ayında Almanya'da intihar ettiğini hatırlatan Eboue, "Her gün dua ettim. Allah'tan bana yardım etmesini istedim. Onun yaptığını yapmayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

    Fatih Terim
    © AA/ Arif Hüdaverdi Yaman
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    Son 14 ayda kardeşini ve dedesini kaybeden Eboue, futbolcuların büyük miktarlarda para kazanabildiğini ancak zihin sağlığının güçlü olmaması halinde kazançlarının onları tedavi edemeyeceğini savundu.

    Altı aydır 9, 12 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu göremediğini paylaşan Eboue, "Eskiden üçüncü kattaydım, şimdi zemindeyim. İnsanların kafasında bir Emmanuel Eboue imajı var, saygı duyuyorlar. Beni otobüste gördüklerinde 'Hayır ben değilim' diye yalan söylemek zorunda kalıyorum. Yalan söylemek zorundayım, utanıyorum" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Galatasaray, Prenses Diana, Prens Harry, Emmanuel Eboue, Fildişi Sahili
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