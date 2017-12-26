Hazine Müsteşarı: Normal şartlar altında, Ronaldo hapse girmeli

El Mundo'nun haberine göre Ronaldo için suçlamada bulunulan tutarın çok yüksek olduğu belirtilirken, davayı gören hakim Ronaldo'nun tutuklu yargılanması gerektiği konusunda itiraz etti. Daha düşük miktarlarda vergi kaçırdığı iddiasıyla birçok kişinin tutuklu olarak yargılandığı belirtildi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verilmişti. Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine açılan davada Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia ediyor.
'TOPLAM 14.75 MİLYON EURO VERGİ KAÇIRDI'
Portekizli golcünün 2011'de 1.39 milyon, 2012'de 1.66 milyon, 2013'de 3.2 milyon ve 2014'de 8.5 milyon euro vergi kaçırdığı ve İspanyol yasalarına göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtilmişti.
Ronaldo'nun, Virgin Adaları ve İrlanda'da merkezleri bulunan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerinin gerçek bedelini gizlediği de ifade edilmişti.
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