Rusya Kadın Hokey Ligi’nden 'buzları eriten' takvim

L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Forbes gibi dergiler için çalışan ünlü sanatçı Pyotr Titarenko, Rusya Kadın Hokey Ligi'nin takvimi için sporcuların fotoğraflarını çekti.
Rusya Kadın Hokey Ligi, ülkenin dört bir yanından kadın hokeycilerin yer aldığı bir 2018 takvimi çıkardı. Rinklerde isimlerinden söz ettiren 12 sporcu, takvim için poz verdi.
L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, Forbes gibi dergiler için çalışan ünlü sanatçı Pyotr Titarenko, Rusya Kadın Hokey Ligi'nin takvimi için sporcuların fotoğraflarını çekti.
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