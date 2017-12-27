Kadın yardımcı hakeme 'kalp gönderen' Brezilyalı futbolcu Denilson tartışma yarattı

Brezilyalı futbolcu Denilson de Oliveira bir dostluk maçında ofsayta yakalanınca kadın yardımcı hakeme kalp işareti yaptı. Denilson'ın hareketi hem yine kadın olan orta hakemin hem de Brezilyalı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Brezilya'daki bir dostluk maçında ünlü futbolcu Denilson'ın yaptığı hareket tartışma yarattı.

2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu'nu yaşayan eski süper yıldız maçtaki bir pozisyonda ofsayta düştü.

Bayrağını kaldıran kadın yardımcı hakem Ericles Artuzi'ye sinirlenen Denilson hakeme birkaç kez eliyle kalp işareti yaptı.

Ex-Betis man Denilson warned and almost sent off for making heart gesture at female match official 📹 https://t.co/hnVbmojOPL "Any more of that and you're off sunshine" says ref pic.twitter.com/IhxsjwyJNl — AS English (@English_AS) December 27, 2017

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Ancak bu hareket hem maçın kadın orta hakemi hem de sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada Denilson hakem bir erkek olsaydı ona bu hareketi yapamayacağı gerekçesiyle 'cinsiyetçilikle' suçlandı.

Orta hakem ise Denilson'u sarı kartla cezalandırdı.