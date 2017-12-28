Takımını kandırdı, 53 yıllık geleneği yıktı

53 yıldır süregelen bu durum Rinson López isimli futbolcunun itirafıyla yıkıldı.
2016 Şubat'ta takıma dahil olan Rinson López'in belgelerinin sahte olduğu ve Ekvador doğumlu görünmesine karşın aslında Kolombiya'da doğduğu ortaya çıktı.
Kulüp Başkanı Tito Manjarrez, "Rinson harika bir insan, muhteşem bir profesyonel ancak büyük bir hata yaptı ve takımdan kovuldu" diye konuştu.
¡SANCIONADOS POR DOCUMENTACIÓN ADULTERADA!— ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) 28 Aralık 2017
Rinson López (El Nacional) y Carlos Moreno (Emelec) suspendidos 6 meses.
Los jugadores Jonathan González (LDUQ) y Abel Araujo (Dep. Cuenca) deberán presentar pruebas en la primera sesión de la Comisión Disciplinaria de enero del 2018 pic.twitter.com/8bVSHHUVyG
Ekvador ekibinin 53 yıllık geleneğini bozan Rinson López ise özür diledi.
Öte yandan Ekvador Futbol Federasyonu da sahte belgeyle lisans aldığı için Rinson López'e 6 ay futboldan men cezası verdi.
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