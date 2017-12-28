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    Robin Van Persie

    Van Persie formaya değil, 'elektronik sigaraya sardı'

    © AA/ Onur Çoban
    Spor
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    Fenerbahçe'de genç oyuncularla tavla ve okey turnuvaları düzenlediği iddialarına tesislerde elektronik sigara içtiği iddiaları eklenen Robin van Persie, ilkin Instagram hesabından ''Yine yalan haber, sırada ne var'' tepkisini gösterdi. Ardından mesajını sildi.

    Robin van Persie
    © AP Photo/ Jon Super
    'Van Persie'yi almak için stadı satmamız gerek'
    Fenerbahçe'nin 2015'te Manchcester United'dan büyük beklentilerle transfer ettiği, yılda 4.9 milyon euro ödediği ama bir türlü istediğini alamadığı Robin van Persie'nin (RVP), ağustostan beri giymediği formayı terletmekten başka her şeyle meşgul olduğu iddia ediliyor. Daha önce takımdaki genç oyuncularla tavla ve okey turnuvaları düzenlediği öne sürülen RVP'nin bu kez de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde elektronik sigara içmeye başladığı öne sürüldü.

    'HENÜZ KOCAMAN'A YAKALANMADI'

    Habertürk'ün haberine göre 'tesiste olmasına rağmen bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına katılmayan' Van Persie, 'vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkardı'. 'Utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içen' Hollandalı oyuncunun, 'henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmadığı, yakalanırsa nasıl bir yaptırım uygulanacağının merak edildiği' ifade edildi.

    'HER GÜN YENİ BİR SAÇMALIK'

    Bunun üzerine RVP, ilkin Instagram hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın meşhur 'sahte haber' (fake news) sözünü kullanarak bir açıklama yaptı. İddiaları emojilerle süslediği bir mesajla ''Yine yalan haber. Sırada ne var? Günlük saçmalamalarınızı merakla bekliyorum'' diye yalanlayan Van Persie'nin daha sonra bu paylaşımını silmesi soru işaretlerini daha da artırdı.

    'KEYİF İNSANI'

    Robin van Persie için imza töreni
    © AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu
    Kadıköy'de Van Persie coşkusu

    ​Ancak 'Uçan Hollandalı' lakaplı 34 yaşındaki futbolcunun, zamanını futboldan ziyade Boğaz turu, at çiftliği gezmeleri, özel yemekler, okey-tavla turnuvaları, boks ve masa tenisi idmanlarıyla geçirdiğine dair pek çok görüntü var. Fenerbahçe'de ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmediği belirtilen RVP'nin, devre arasında gönderilemezse bile Fenerbahçe'nin 14 yabancı oyuncu listesine kesinlikle yazılmayacağı söyleniyor.

     

     

    Etiketler:
    Elektronik sigara, Fenerbahçe, Robin van Persie, Türkiye
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