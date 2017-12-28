ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

Guardian'ın aktardığına göre, olay Noel arifesinde Dallas-Fort Worth Havalimanı'nda meydana geldi.

American Airlines'ın yan kuruluşu Envoy Airs'in Güney Dakota'ya bağlı Sioux Falls seferini yapacak uçakta, NBA ekibi Memphis Grizzlies'in NBA G-Ligi'nde mücadele eden yan takımı Memphis Hustle takımının oyuncuları Marquis Teague ve Trahson Burrell de vardı.

Ancak uçuş görevlisi iki siyah oyuncuyu birinci sınıf bölmeden battaniye çalmakla suçlayınca oyuncular kalkıştan önce uçaktan zorla indirildi.

Memphis Hustle takımının yardımcı koçu Darnell Lazere, olayın ırkçılık vakası olduğuna inandığına ilişkin tweet attı.

Lazare "2017'deyiz ve American Airlines'ın bir uçuş görevlisi 2 genç siyah atleti 1. sınıfta kullanılan battaniyelerle görünce ilk söylediği 'Bunu çaldın mı?' oluyor. İnsanlara bir sonuca varmadan önce gerçekleri bulmalarını öğretseniz nasıl olur?" ifadelerini kullandı.

It’s 2017 and a Flight attendant for @AmericanAir sees 2 young black athletes with blankets from first class, his 1st comment is “did you steal them” how about you teach people to get the facts first before jumping to conclusions. 🤔#beingblackinamerican — Darnell Lazare (@Dhouse35) December 24, 2017

BATTANİYELERİN DİĞER YOLCULAR TARAFINDAN VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Battaniyelerin basketbolculara yolcular tarafından verildiği ortaya çıkmasının ardınan, American Airlines olaydan ötürü özür diledi.

American Airlines'ın sözcüsü Joshua Freed "Uçakta yaşananlardan ötürü özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

Oyuncuları hırsızlıkla suçlayan uçuş görevlisinin de siyah olduğu belirtildi.

Bir sonraki uçuşla ve birinci sınıf biletle Sioux Falls'a gönderilen Burrell ve Teague, Sioux Falls Skyforce takımıyla oynanan maçta 15 ve 11 sayı yaptı.

Ekimde 'Siyah İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik' adlı kuruluş American Airlines'ın ayrımcı uygulamaları ile karşılaşabilecekleri gerekçesiyle siyah Amerikalılar için bir 'seyahat uyarısı' yapmıştı.