Guardiola: Messi nerede oynuyor?

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisinin Barcelona olduğunu açıkladı. Guardiola, 2008 - 2012 arasında çalıştırdığı Barcelona'yı favori görmesinin gerekçesi olarak da Lionel Messi'nin Katalan ekibinde forma giymesini gösterdi.

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İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, son maçta Newcastle United'ı 1-0 yenip üst üste 18. galibiyetini elde ederken, İngiliz basınında Şampiyonlar Ligi dillendirilmeye başlandı. NTVSpor'un haberine göre, maç sonrası gazeteciler Guardiola'ya, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olup olmadıklarını sordu.

City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki puan farkını 15'e çıkarmasına karşın Guardiola soruya temkinli yaklaştı.

Gazetecilerin sorusuna soruyla yanıt verip "Messi hangi takımda oynuyor?" diyen Guardiola, "Barcelona" yanıtını alınca da "O zaman favori onlar" dedi.

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Messi'ye hayranlığını bir kez daha dile getiren Guardiola, "Eğer benim için oynamasaydı, şimdi İspanya 2. Ligi'nde teknik direktörlük yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Guardiola, Premier Lig maçıyla ilgili olarak ise "Maçta kazanmak için her şeyi yaptık; ancak diğer takım futbol oynamak istemeyince işler zorlaştı" sözleriyle de vatandaşı Rafa Benitez'in Newcastle United'a oynattığı futbolu eleştirdi.