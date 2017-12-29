Dilmen, Arda Turan'ın 'yol haritasını çizdi'

© AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu Orman: Arda Turan'a Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama gündemimizde yok

Sabah gazetesinin aktardığına göre, Arda Turan'la bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan Dİlmen'in ifadeleri şöyle:

Arda Turan'ı ikinci yarı Türkiye'de izleyecek miyiz?

Zor gözüküyor… Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez. İtalya'dan Milan, İngiltere'den Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder. Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki? Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoş sohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz.

Rıdvan Dilmen (@ridvandilmen08)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 27, 2017 at 7:07öö PST)

G.Saray'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın… Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor! Bu hepimiz için geçerli, herkes herkese sallıyor. Ben de kendi camiamdan tepki alıyorum zaman zaman. Arda'nın G.Saray'a verdiği desteği kimse yadırgayamaz…

Rıdvan Dilmen (@ridvandilmen08)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 27, 2017 at 7:09öö PST)

Milli Takım'da sorun yaşadığı Terim'in G.Saray'a dönüşüne yorumu ne?

© AFP 2017/ BULENT KILIC Arda Turan'dan duygusal paylaşım

'Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor.

Ocak ayı Arda için çok kolay geçecek gibi görünmüyor o zaman… Ya kendini kanıtlayacak ya da gidecek diyebilir miyiz?

Arda bizim için gurur kaynağı… Bence dünyanın en büyük kulüplerinde oynamaya devam etsin. Arda'nın aldığı paraya yaklaşacak kulüp yok… Ama o da oynamak istiyor. Bu şansı da Barcelona'da bulmak istiyor. Ocak ayı onun için zor geçecek. Ama o zorlukların üstesinden gelmeyi bilir.