NBA'deki 'All Star' oylamasına İsrail müdahalesi

NBA apologizes after listing 'Palestine — occupied territory' on website https://t.co/W3FCfIn2vA pic.twitter.com/SYp14G2vdc— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 29 Aralık 2017
'TRUMP'IN KARARINA TERS'
Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, NBA Komiseri Adam Silver'a mektup yazarak 'Filistin-işgal altındaki topraklar' ifadesinin kaldırılmasını sağladığını duyurdu. Mektubunda Filistin'den 'hayali devlet' diye söz eden Regev, 'işgal altındaki' ifadesinin, İsrail devletinin bölünmesini meşrulaştırdığını ve Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasıyla hiç mi hiç uyuşmadığını dile getirdi.
''İsrail topraklarını işgal etmemiştir, o yüzden yazılan yanlıştır ve silinmelidir'' vurgusu yapan Spor Bakanı, daha sonra ifadeyi kaldırdığı için Silver'a teşekkür etti.
'DÜZELTME VE ÖZÜR'
'İşgal altındaki' yerine sadece 'Filistin toprakları' diye yazan NBA özür de diledi. İsrailli siyasilerin tepkileri üzerine NBA Sosyal Sorumluluk Başkanı Kathy Behrens'den özür geldi. Ülke listelerini kendilerinin değil, programı yazan şirketin hazırladığını belirten Behrens ''Fark eder etmez siteyi güncelledik. Hemen düzelttİğimiz bu dikkatsizlik için özür diliyoruz'' dedi.
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