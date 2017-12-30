LeBron James: Cedi Osman ve Ante Zizic içki içmiyor, kendileri kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 22 yaşındaki milli basketbolcu Cedi Osman ile 20 yaşındaki Ante Zizic'le ilgili bazı ayrıntılar paylaştı.

ABD'lilerin 'şarap ülkesi' oarak niteledikleri Napa Vadisi'ne takımca yaptıkları ziyareti ve çok eğlendiklerini anlatan James, Osman ve Zizic'in içki içmediklerini, bu yüzden bu ziyaretin onlar için aynı şeyi ifade etmediğini söyledi.

James "Henüz içki içmiyorlar, ben de zorlamıyorum. Yalnızca su içtiler. Kendileri kaybetti" dedi.

LeBron James said the Cleveland Cavaliers' rookies — 22-year-old Cedi Osman and 20-year-old Ante Zizic — don't drink, so the Cavs' one-day excursion to Napa wasn't quite the same experience for them. "They don’t drink yet and I don’t force," James… https://t.co/Rwi3AtNwPl — Dave McMenamin (@mcten) December 29, 2017

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