Gaziantepspor Başkanı Durmaz: Kulübün anahtarını teslim edeceğiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, "Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Yeterli destek gelmezse sayın valimize kulübün anahtarını teslim edeceğiz" dedi.

Basına yansıyan 'Gaziantepspor kapanıyor' haberleriyle ilgili açıklama yapan Durmaz, kulübü kapatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Durmaz, "Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi. Yarın öğle saatlerinde halkımızla Demokrasi Meydanı'nda buluşacağız. Eğer yeterli destek gelmezse sayın valimize kulübün anahtarını teslim edeceğiz" diye konuştu.

'RESMEN ENKAZ DEVRALDIK'

Mevcut sorunların devam etmesi halinde takımın kamp yapamayacağına ve sezon başladığında da maça çıkamayacağına işaret eden Durmaz, "Göreve geldiğimizde resmen enkaz devraldık. Bugüne kadar enkazı kaldırmaya çalıştık. Gaziantepspor'u deplasmana götürebilirsek veya maça çıkarabilirsek bunu başarı diye kabul ettik. FIFA'da 6 puanımız silinecekti, onun ödemesini yaptık. Kulüp çalışanlarının alacaklarını ödedik. Tüm bunları kendi gücümüzle yaptık ama dayanacak gücümüz de kalmadı" dedi.

'110 MİLYONDAN FAZLA BORÇ VAR'

Durmaz, maddi sıkıntılar nedeniyle kampa gidemeyeceklerini ve mevcut tesislerde antrenman yapmayı planladıklarına aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Kulübümüzün 110 milyondan fazla borcu var. Transfer için acil olarak 10 milyona ihtiyacımız var. Ya Allah deyip maça çıkabilecek kadar ödeme yapabilmemiz için de 4 milyon gerekiyor."