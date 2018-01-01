Cenk Tosun transferi imzalara kaldı

Beşiktaş ve Everton arasında devam eden Cenk Tosun pazarlığında taraflar anlaşmaya vardı, transfer sadece resmi imzalara kaldı. İngiliz kulübü, Siyah Beyazlılara 25 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş yönetimine Mavi Beyazlıların resmi teklifini ileten futbol direktörü Steve Walsh, Siyah Beyazlıların 20 milyon euro'luk bonservis bedelini az bulması üzerine düşünmek için süre istemişti.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın fiyat konusunda geri adım atmaması karşısında eli kolu bağlanan Everton yönetimi, teknik direktör Sam Allardyce'ın da Cenk Tosun ısrarıyla 25 milyon euro'ya çıktı. Beşiktaş da bu rakama 'evet' dedi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI FUTBOLCUSU OLACAK

© AA/ İsa Terli Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Cenk Tosun tarihe geçti

Tatil için eşiyle birlikte Londra'ya giden Cenk Tosun da kendisine yapılan yıllık 4 milyon euro'luk teklife olumlu yaklaştı ve Everton'la anlaştı. Cenk'in İstanbul'a dönmeden Londra üzerinden Liverpool'a geçerek kendisini 4.5 sezonluğuna mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı birkaç gün içinde atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın da çok kısa zaman içerisinde KAP bildirimini yaparak, transfere resmiyet kazandıracağı belirtildi. Transferin resmileşmesi halinde Cenk, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanıyla İngiltere'nin yolunu tutacak.