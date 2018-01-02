Şenol Güneş, Arda Turan'ı istemiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Arda Turan'ın adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili olarak konuştu. Güneş, elinde bir oyuncu grubunun olduğunu söyledi ve "Bana bu kadro yeterli" dedi.

Turan'ın A Milli Takım uçağında saldırdığı Milliyet gazetesi muhabiri Bilal Meşe'ye konuşan Şenol Güneş, "Yönetim ‘Arda gelmek istiyor' derse ne cevap verirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tekrar söylüyorum. Elimde bir oyuncu grubu var. Bana bu kadro yeterli. Stoper Vida geldi. Tosic ve Pepe'den memnunum. Ama Vida da geldi. Mitrovic daha iyi oynayacak bir oyuncu. Defansif oynayan bir takımda daha iyi oynar. Hücum ettiğiniz zaman bire birde sıkıntı yaratabiliyor. Vida'yı aldık. Şu anda stoper ihtiyacımız da kalmadı. Medel de hem orta saha hem stoper olarak alındı. Kanatlarda da iyi isimlerimiz var. Yani basit olarak bu kadro dan kimse gitmezse her bölgede elimde yeterli oyuncu var. Bu yüzden transfer yapmaya da gerek yok başka."

© AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu Orman: Arda Turan'a Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama gündemimizde yok

Habertürk yazarı Meriç Müldür, Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın Beşiktaş'a 'Evet' dediğini, ilgili görüşmelerin Fikret Orman'ın Londra ziyaretlerinde gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Arda Turan'a ilişkin transfer iddialarıyla ilgili "Arda Turan'a Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok" demişti.

Güneş, Orman-Turan görüşmesi iddiası üzerine "Arda nasıl bir oyuncu derseniz, iyi oyuncu derim. Ama benim bunları konuşmaya yetkim yok. Sadece elimdeki oyuncuları konuşacağım" demişti.