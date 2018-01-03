Fikret Orman: Cenk için 35 milyon euro'yu reddettik

© AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu Cenk Tosun transferi imzalara kaldı

Beşiktaş, yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vida'nın Türkiye'den birçok teklif aldığını ancak Beşiktaş'a söz verdiği için bunları kabul etmediğini söyledi.

Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili de açıklama yapan Orman, "Bitmiş bir şey yok. Görüşmeler sürüyor" dedi.

Orman, "Cenk'e şöyle teklif geldi, Beşiktaş teklif arttırdı gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncudur. Everton'ın bir teklifi var ama Çin'den Cenk'e 35 milyon euro teklif geldi. Ancak biz gündeme dahi getirmedik. Şu anda bitmiş ve vermiş olduğumuz bir karar yok" diye konuştu.

'COME TO BEŞİKTAŞ BİR DÜNYA SLOGANI'

BJK TV'ye yaptığı açıklamada, vatandaşı Mario Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyebileceğini ifade eden Vida'nın sözlerinin sorulması üzerine Fikret Orman, şunları söyledi:

"(Come to Beşiktaş) bir dünya sloganı. Vida, 'Arkadaşım olduğu için söylüyorum' dedi. Pepe de 'Ronaldo'ya söyleyeceğim' demişti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Transfer bugünden yarına olan bir şey değil. İyi işler yapma gayreti içindeyiz. Transfer görüşmelerimiz sezon ortası ve sezon sonu ile alakalı olarak devam ediyor."

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Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ise, siyah-beyazlı ekibe transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Sayın Başkan Fikret Orman ve Umut Güner'e transfer sürecindeki ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Transfer sürecinde benimle ilgilendiler. 4.5 yıl burada sizinle beraber olacağım. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum" dedi.

Türkçe'de adının manasını öğrenip öğrenmediği ve tepkisinin ne olduğu sorulan Vida, "Vida'nın anlamını da öğrendim, komik geliyor" yanıtı verdi.