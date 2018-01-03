Fikret Orman: Cenk için 35 milyon euro'yu reddettik

Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili de açıklama yapan Orman, "Bitmiş bir şey yok. Görüşmeler sürüyor" dedi.
Orman, "Cenk'e şöyle teklif geldi, Beşiktaş teklif arttırdı gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncudur. Everton'ın bir teklifi var ama Çin'den Cenk'e 35 milyon euro teklif geldi. Ancak biz gündeme dahi getirmedik. Şu anda bitmiş ve vermiş olduğumuz bir karar yok" diye konuştu.
'COME TO BEŞİKTAŞ BİR DÜNYA SLOGANI'
"(Come to Beşiktaş) bir dünya sloganı. Vida, 'Arkadaşım olduğu için söylüyorum' dedi. Pepe de 'Ronaldo'ya söyleyeceğim' demişti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Transfer bugünden yarına olan bir şey değil. İyi işler yapma gayreti içindeyiz. Transfer görüşmelerimiz sezon ortası ve sezon sonu ile alakalı olarak devam ediyor."
'VİDA'NIN ANLAMINI ÖĞRENDİM, KOMİK GELİYOR'
Türkçe'de adının manasını öğrenip öğrenmediği ve tepkisinin ne olduğu sorulan Vida, "Vida'nın anlamını da öğrendim, komik geliyor" yanıtı verdi.
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