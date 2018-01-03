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    Domagoj Vida, Fikret Orman

    Fikret Orman: Cenk için 35 milyon euro'yu reddettik

    © AA/ Yasin Aras
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon euro teklif geldiğini söyledi.

    Cenk Tosun
    © AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu
    Cenk Tosun transferi imzalara kaldı
    Beşiktaş, yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vida'nın Türkiye'den birçok teklif aldığını ancak Beşiktaş'a söz verdiği için bunları kabul etmediğini söyledi.

    Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili de açıklama yapan Orman, "Bitmiş bir şey yok. Görüşmeler sürüyor" dedi.

    Orman, "Cenk'e şöyle teklif geldi, Beşiktaş teklif arttırdı gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncudur. Everton'ın bir teklifi var ama Çin'den Cenk'e 35 milyon euro teklif geldi. Ancak biz gündeme dahi getirmedik. Şu anda bitmiş ve vermiş olduğumuz bir karar yok" diye konuştu.

    'COME TO BEŞİKTAŞ BİR DÜNYA SLOGANI'

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    © REUTERS/ Sergio Perez
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    BJK TV'ye yaptığı açıklamada, vatandaşı Mario Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyebileceğini ifade eden Vida'nın sözlerinin sorulması üzerine Fikret Orman, şunları söyledi:

    "(Come to Beşiktaş) bir dünya sloganı. Vida, 'Arkadaşım olduğu için söylüyorum' dedi. Pepe de 'Ronaldo'ya söyleyeceğim' demişti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Transfer bugünden yarına olan bir şey değil. İyi işler yapma gayreti içindeyiz. Transfer görüşmelerimiz sezon ortası ve sezon sonu ile alakalı olarak devam ediyor."

    'VİDA'NIN ANLAMINI ÖĞRENDİM, KOMİK GELİYOR'

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    © AFP 2017/ OZAN KOSE
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ise, siyah-beyazlı ekibe transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Sayın Başkan Fikret Orman ve Umut Güner'e transfer sürecindeki ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Transfer sürecinde benimle ilgilendiler. 4.5 yıl burada sizinle beraber olacağım. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorum" dedi.

    Türkçe'de adının manasını öğrenip öğrenmediği ve tepkisinin ne olduğu sorulan Vida, "Vida'nın anlamını da öğrendim, komik geliyor" yanıtı verdi.

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    Etiketler:
    Everton, Beşiktaş, Cenk Tosun, Fikret Orman, Çin
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