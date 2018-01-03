Dursun Özbek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la antrenman yapardık

Özbek, amatör kümede forma giydiği dönem, İ.E.T.T'de futbol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la genç yaşlarda aynı sahada antrenman yaptıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la antrenmanlarda sürekli karşılaştıklarını aktaran Özbek, "Daha sonra İstanbul Teknik Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Basketin özellikle şampiyon olduğu dönemde Hüseyin Alpler'in, Cihatlar'ın, Nuriler'in döneminde ben de yönetim kurulundaydım. Futbol şubesi bana bağlıydı. Yaklaşık 8 sene orada yöneticilik yaptım. Dolayısıyla futbol sevdası böyle bir şey bir yerden başlıyorsunuz. Aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız İ.E.T.T'deydi. Aynı sahalarda idman yapar ve onunla karşılaşırdık" dedi.
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