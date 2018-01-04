İsmail Kartal: Löw ile Real'in başına geçecektik, Merkel duruma el attı

Almanya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw ile 20 yıldır aralıksız görüştüğünü söyleyen Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, "Löw, 2 sezon önce Almanya Milli Takımı'nı bırakıyordu, Real Madrid ya da Barcelona'nın başına geçecekti. Beni aradı, 'İngilizceni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi ancak Merkel duruma el attı" dedi.

© AA/ Sezgin Pancar İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Ankaragücü'nün başında olan teknik direktör İsmail Kartal, sıkıntılarla boğuştuklarını dile getirerek, "Bazı camialar o kadar büyüktür ki parayla pulla, borçla yıkılmaz. Ankaragücü de böyle takımlardan biri. Sezon başından bu yana yaşadığımız zorlukları bir yönetimimiz, bir ben, bir de futbolcularım bilir" diye konuştu.

Sezon başından bu yana ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Kartal, "Birçok oyuncumuz peşinatını bile alamadı, maç başları ödenmedi. Primlerde hâlâ eksikler var. Fakat o kadar karakterli bir oyuncu grubuna sahibim ki bunu hiçbir zaman sorun etmediler. Başkanımız çok iyi niyetli bir insan. Futbolcularım bana ve başkanımıza inanıyor" dedi.

Fanatik'e konuşan Kartal, kulübün borcunun 80 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Kartal, şöyle devam etti:

'TÜRK FUTBOLU CİDDİ BİR BATAĞIN İÇİNDE'



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"Sezonun ikinci yarısına da belki bu sıkıntılarla başlayacağız, fakat biz sonuna kadar bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Yalnız sıkıntılı olan takım biz değiliz. Gaziantepspor, Eskişehir, Manisa, şimdi Karabük… Her yerden köklü Anadolu takımlarının büyük borç haberleri geliyor. Kimse farkında değil belki ama Türk futbolu çok ciddi bir batağın içinde ve buna müdahale eden olmazsa daha da kötüye gidecek. Futbolu gerçekten bilen, bu işe yıllarını vermiş insanların başına futboldan bir haber, yalnızca parası olduğu için o koltukta oturan insanlar yönetici sıfatında olduğu sürece de çözüm olmaz. Tek kurtuluş, futbolu; gerçekten futbolu yaşamış tecrübeli insanların yönetmesi. Yakın zamandaki basketbolumuza getirilen sistem buna iyi bir örnek.

Gaziantepspor'un bu duruma gelmesi çok üzücü. Yapılan yanlış hamlelerin sonucu bu durum. Başka bir izahı yok. Geçen sezon başı orada güzel bir hava yakalamıştık. Yalnızca oyuncuların parasını ödeyip birkaç transferle çok rahat ligde kalacaktık. Ancak oyuncuların alacakları dururken çok daha yüksek rakamlara transferler yapıldı. Gelinen nokta ortada. Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun."

'LÖW, REAL MADRİD YA DA BARCELONA'NIN BAŞINA GEÇECEKTİ'

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Almanya Milli Takımı'nı kusursuz bir makinaya dönüştüren Joachim Löw ile 20 yıldır aralıksız olarak görüştüğünü dile getiren İsmail Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Löw'le sık sık görüşürüm. En son yılbaşı için telefonlaştık, birbirimize iyi seneler diledik. Beni yakından takip ettiğini ve mevcut şartlarda elde ettiğimiz başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bana göre dünyanın bir numaralı teknik direktörü ondan başkası değil. Şu an çok farklı bir sistem deniyor. En son Azerbaycan maçını izledim. Maçtan sonra konuştuk. ‘Tek stoperli yeni bir sistem deniyorsun' dedim. ‘Aferin iyi yakalamışsın' dedi bana. Forvetle adam adama oynayan bir stoper var. Diğeri ise önde oyunun içinde. Düşünsenize bunu Türkiye'de uyguladığınızı. Löw 2 sezon önce Almanya Milli Takımı'nı bırakıyordu. Ya Real Madrid ya da Barcelona'nın başına geçecekti. Beni aradı o dönemde. 'İngilizceni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi. Ancak daha sonra (Almanya Başbakanı Angela) Merkel duruma el attı ve görevine devam etti. Onun gibi bir dostum olması benim için büyük bir gurur. 20 yıldır aralıksız görüşürüz."