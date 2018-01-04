İsmail Kartal: Löw ile Real'in başına geçecektik, Merkel duruma el attı

Sezon başından bu yana ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Kartal, "Birçok oyuncumuz peşinatını bile alamadı, maç başları ödenmedi. Primlerde hâlâ eksikler var. Fakat o kadar karakterli bir oyuncu grubuna sahibim ki bunu hiçbir zaman sorun etmediler. Başkanımız çok iyi niyetli bir insan. Futbolcularım bana ve başkanımıza inanıyor" dedi.
Fanatik'e konuşan Kartal, kulübün borcunun 80 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Kartal, şöyle devam etti:
'TÜRK FUTBOLU CİDDİ BİR BATAĞIN İÇİNDE'
Gaziantepspor'un bu duruma gelmesi çok üzücü. Yapılan yanlış hamlelerin sonucu bu durum. Başka bir izahı yok. Geçen sezon başı orada güzel bir hava yakalamıştık. Yalnızca oyuncuların parasını ödeyip birkaç transferle çok rahat ligde kalacaktık. Ancak oyuncuların alacakları dururken çok daha yüksek rakamlara transferler yapıldı. Gelinen nokta ortada. Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun."
'LÖW, REAL MADRİD YA DA BARCELONA'NIN BAŞINA GEÇECEKTİ'
"Löw'le sık sık görüşürüm. En son yılbaşı için telefonlaştık, birbirimize iyi seneler diledik. Beni yakından takip ettiğini ve mevcut şartlarda elde ettiğimiz başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bana göre dünyanın bir numaralı teknik direktörü ondan başkası değil. Şu an çok farklı bir sistem deniyor. En son Azerbaycan maçını izledim. Maçtan sonra konuştuk. ‘Tek stoperli yeni bir sistem deniyorsun' dedim. ‘Aferin iyi yakalamışsın' dedi bana. Forvetle adam adama oynayan bir stoper var. Diğeri ise önde oyunun içinde. Düşünsenize bunu Türkiye'de uyguladığınızı. Löw 2 sezon önce Almanya Milli Takımı'nı bırakıyordu. Ya Real Madrid ya da Barcelona'nın başına geçecekti. Beni aradı o dönemde. 'İngilizceni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi. Ancak daha sonra (Almanya Başbakanı Angela) Merkel duruma el attı ve görevine devam etti. Onun gibi bir dostum olması benim için büyük bir gurur. 20 yıldır aralıksız görüşürüz."
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