Köln'de 2017'nin Haziran ayında dondurma dükkanı açan Alman yıldız, gıda sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de kebaba olan yoğun ilgiden esinlenen Alman forvet, Köln’de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.
Lukas Podolski’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.
Podolski Almanya'da kebapçı açıyor https://t.co/QM2LoK6ZQ9 pic.twitter.com/YdLP1Y4QN2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 4, 2018
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