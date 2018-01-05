Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon içinde ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek.

Alman Bild Gazetesi, Bundesliga'da bu sezon görev almaya başlayan ilk kadın hakem Bibiana Steinhaus ile ilgili UEFA'dan görüş aldı. Steinhaus'un Bundesliga'da iki sezonu tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde baş hakem olarak düdük çalacağı belirtildi.

Steinhaus, bu sezon Herta Berlin-Werder Bremen maçını yönetmişti.