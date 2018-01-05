'Katalonya bağımsız, Messi serbest'

Messi'nin Barcelona ile yenilediği sözleşmeye 'Katalonya bağımsız olur da takım La Liga'dan atılırsa bedava serbest kalma' maddesi koydurduğu ileri sürüldü.

Lionel Messi kasımda sözleşme yenilediğinde Barcelona taraftarları artık geceleri rahat uyuyabileceklerini düşündü. Zira sözleşmede Arjantinli futbolcunun serbest kalma bedeli için 700 milyon euro yazıyor. Ama İspanya'nın El Mundo gazetesinin sürmanşetinde, 'uzaylı' lakaplı futbol dehasının bedavaya serbest kalma maddesi koydurduğu iddia edildi.

KATALAN AYRILIKÇILAR GALEBE ÇALDI

Messi, İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın tek taraflı olarak 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlemesi, 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmesi ve 21 Aralık'ta düzenlenen erken seçimleri yine ayrılıkçıların kazanmasından hareketle böyle bir önlem aldı. Zira Katalonya'nın resmen bağımsız olması halinde, Madrid, Katalan başkentinin takımı Barcelona'yı İspanya Ligi'nden (La Liga) atmakla tehdit ediyor.

'İSPANYA, FRANSA, İNGİLTERE, ALMANYA LİGLERİNE OLUR'

El Mundo'nun iddiasına göre Katalonya'nın bağımsız olması ve Barcelona'nın La Liga'dan atılması durumunda Messi'nin serbest kalması bedelsiz olarak gerçekleşecek.

Gazete şöyle yazdı: "Messi'nin yeni sözleşmesinde 'Futbolcu, Barcelona'nın İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya Ligi'nin parçası olması halinde oynamaya devam eder. Aksi halde bedelsiz serbest kalma hakkına sahiptir' ifadesi yer alıyor. Katalonya'nın bağımsızlık ilanı gerçekleşir, İspanya tarafından tanınır ve Barcelona La Liga'dan atılırsa Messi bu maddeyi işleterek bedelsiz serbest kalabilir."