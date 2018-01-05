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    George Weah

    3 maç ceza alan Wenger, Weah'ın törenine yetişebilir

    © REUTERS/ Thierry Gouegnon
    Spor
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    Afrika'nın çıkardığı en iyi futbolcu olarak tanınan ve Liberya Devlet Başkanı seçilen George Weah, yemin törenine eski hocası Arsene Wenger'i de çağırdı. Ardından federasyondan 3 maç ceza alan Wenger'in 22 Ocak'taki törene yetişmesi için fırsat doğdu.

    Uzun bir siyasi mücadelenin ardından nihayet Liberya Devlet Başkanı seçilen efsanevi futbolcu George Weah, eski hocasını unutmadı. Weah, kendisini Avrupa'ya getiren ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa'nın Monaco takımında 1988-1992 arası top koşturmasını sağlayan Arsene Wenger'i devlet başkanlığı yemin törenine çağırdı.

    George Weah
    © REUTERS/ Thierry Gouegnon
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    'BABA-OĞUL GİBİ'

    Weah, birlikte Avrupa'da önemli başarılara imza attıkları Wenger'den ''Benim için bir baba figürüydü, beni oğlu olarak görürdü. Irkçılığın zirvesinde olduğu bir dönemde o bana sevgi gösterirdi. Benim kendisi için her gün yeşil sahada olmamı isterdi'' diye söz etti. 1996'dan beri İngiliz Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Wenger de basın toplantısında Weah'tan davet aldığını doğruladı.

    'FİLM GİBİ HAYAT'

    Arsene Wenger
    © REUTERS/ Andrew Couldridge
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    Eski öğrencisini "Futbolculuğu döneminde karakteriyle her zaman diğerlerine örnek olurdu. Görevine odaklandığında onu mutlaka gerçekleştirirdi. Futbol oynayan herkesin örnek aldığı ve saygı duyduğu biri'' diye öven Fransız hoca, ''İnanılmaz, fantastik film gibi bir hayatı var. Monaco'ya ilk geldiğinde, şaşkındı, kayıp biri gibiydi, kimse ona futbolcu olarak değer vermiyordu, ama sonra 1995'te dünyanın en iyi futbolcusu haline geldi ve bugün de ülkesinin devlet başkanı oldu'' diye konuştu. Liberya liderinin futbolculuğu döneminde de sosyal olaylara duyarlı bir karakteri olduğunu aktarıp "Liberya'da o dönem savaş vardı, kötü bir haber duyduğu zaman ağlardı" dedi.

    3 MAÇ CEZA 'MÜJDESİ'

    Arsene Wenger - Jose Mourinho
    © AFP 2017/ ODD ANDERSEN
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    "Weah, beni 22 Ocak'taki göreve başlama törenine çağırdı'' açıklamasını yapan Wenger, o dönemde çok yoğun olacağı, ama hakemlere yönelik sert eleştirileri yüzünden federasyonun ceza vermesi halinde törene katılma fırsatı bulabileceği esprisini yaptı.  Ardından Fransız teknik adama West Bromwich Albion maçının ardından hakemlere yönelik söz ve davranışları nedeniyle 3 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezası verildiği açıklandı. Bu da sosyal medyada Wenger'in Liberya'daki törene gitmek için hareket serbestisine kavuştuğu esprilerine yol açtı.

    ALTIN TOP ÖDÜLLÜ
    Milan, Monaco, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Weah, 1995'te Altın Top Ödülü'nü kazanmıştı.

     

    Etiketler:
    Arsene Wenger, George Weah
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