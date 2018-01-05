3 maç ceza alan Wenger, Weah'ın törenine yetişebilir

Afrika'nın çıkardığı en iyi futbolcu olarak tanınan ve Liberya Devlet Başkanı seçilen George Weah, yemin törenine eski hocası Arsene Wenger'i de çağırdı. Ardından federasyondan 3 maç ceza alan Wenger'in 22 Ocak'taki törene yetişmesi için fırsat doğdu.

Uzun bir siyasi mücadelenin ardından nihayet Liberya Devlet Başkanı seçilen efsanevi futbolcu George Weah, eski hocasını unutmadı. Weah, kendisini Avrupa'ya getiren ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa'nın Monaco takımında 1988-1992 arası top koşturmasını sağlayan Arsene Wenger'i devlet başkanlığı yemin törenine çağırdı.

George Weah on Arsene Wenger: “He was a father figure and regarded me as his son. This was a man, when racism was at its peak, who showed me love. He wanted me to be on the pitch for him every day." pic.twitter.com/FHlSj7hqXa — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 5 Ocak 2018

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Weah, birlikte Avrupa'da önemli başarılara imza attıkları Wenger'den ''Benim için bir baba figürüydü, beni oğlu olarak görürdü. Irkçılığın zirvesinde olduğu bir dönemde o bana sevgi gösterirdi. Benim kendisi için her gün yeşil sahada olmamı isterdi'' diye söz etti. 1996'dan beri İngiliz Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Wenger de basın toplantısında Weah'tan davet aldığını doğruladı.

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Eski öğrencisini "Futbolculuğu döneminde karakteriyle her zaman diğerlerine örnek olurdu. Görevine odaklandığında onu mutlaka gerçekleştirirdi. Futbol oynayan herkesin örnek aldığı ve saygı duyduğu biri'' diye öven Fransız hoca, ''İnanılmaz, fantastik film gibi bir hayatı var. Monaco'ya ilk geldiğinde, şaşkındı, kayıp biri gibiydi, kimse ona futbolcu olarak değer vermiyordu, ama sonra 1995'te dünyanın en iyi futbolcusu haline geldi ve bugün de ülkesinin devlet başkanı oldu'' diye konuştu. Liberya liderinin futbolculuğu döneminde de sosyal olaylara duyarlı bir karakteri olduğunu aktarıp "Liberya'da o dönem savaş vardı, kötü bir haber duyduğu zaman ağlardı" dedi.

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"Weah, beni 22 Ocak'taki göreve başlama törenine çağırdı'' açıklamasını yapan Wenger, o dönemde çok yoğun olacağı, ama hakemlere yönelik sert eleştirileri yüzünden federasyonun ceza vermesi halinde törene katılma fırsatı bulabileceği esprisini yaptı. Ardından Fransız teknik adama West Bromwich Albion maçının ardından hakemlere yönelik söz ve davranışları nedeniyle 3 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezası verildiği açıklandı. Bu da sosyal medyada Wenger'in Liberya'daki törene gitmek için hareket serbestisine kavuştuğu esprilerine yol açtı.

I guess he has time to go see Weah get inaugurated. https://t.co/hK3AS2PdxQ



Arsenal manager Arsene Wenger will serve three-match ban https://t.co/QWL8VNi3vy via @MailSport — David A. Gibbs (@davibbs) 5 Ocak 2018

​ALTIN TOP ÖDÜLLÜ

Milan, Monaco, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Weah, 1995'te Altın Top Ödülü'nü kazanmıştı.