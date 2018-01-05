Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un imza töreni yarına ertelendi

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un bugün gerçekleşmesi gereken imza töreninin yarına ertelendiği öğrenildi.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'tan İngiliz takımı Everton'a 27 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan milli forvet Cenk Tosun'un imza töreni yarına kaldı. Törenin, Tosun'un sağlık kontrolünün uzaması sebebiyle ertelendiği belirtildi.